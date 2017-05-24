В Барнауле на проспекте Ленина появится новая полоса для движения

С 13 июня на проспекте Ленина в Барнауле при движении от ул.Горно-Алтайской в сторону ул.Северо-Западной будут установлены дорожные знаки, которые позволят совершать правый поворот на ул.Северо-Западную с крайней правой и средней полосы пр-кта Ленина. Об этом сообщает официальный сайт города.

Это позволит увеличить пропускную способность пересечения проспекта Ленина с ул.Северо-Западной. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.