Автоновости

В Барнауле на проспекте Ленина появится новая полоса для движения

1160
Сегодня, 08:06.
Автоновости

С 13 июня на проспекте Ленина в Барнауле при движении от ул.Горно-Алтайской в сторону ул.Северо-Западной будут установлены дорожные знаки, которые позволят совершать правый поворот на ул.Северо-Западную с крайней правой и средней полосы пр-кта Ленина. Об этом сообщает официальный сайт города.

Пересечение пр.Ленина и ул.Северо-Западная.
Пересечение пр.Ленина и ул.Северо-Западная .Фото из архива редакции.

Это позволит увеличить пропускную способность пересечения проспекта Ленина с ул.Северо-Западной.

Схема установки дорожных знаков на пересечении Ленина и Северо-Западной.
Схема установки дорожных знаков на пересечении Ленина и Северо-Западной.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus