В Барнауле перекроют часть дороги к краевой больнице

С 7.00 11 октября до 7.00 16 октября в Барнауле перекроют часть дороги, соединяющей Змеиногорский тракт с ул. Ляпидевского. На участке от краевой клинической больницы до дома №2г будет идти ремонт, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
Автобусы, проездающие через данные участок, временно будет ходить по следующим схемам:
№29: … шоссе Ленточный Бор — Змеиногорский тракт — Аванесова — Ломоносова — Фомина — Тихонова — Ляпидевского — Тихонова — Фомина — Кауфмана — Аванесова, далее по маршруту.
№77: … Аванесова — Змеиногорский тракт — автомобильная дорога между ул. Ляпидевского и Змеиногорским трактом — Нагорная 6-я, далее по маршруту.
Участников дорожного движения предупреждают о необходимости заранее выбирать маршруты объезда.
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