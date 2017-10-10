Автоновости

В Барнауле перекроют часть дороги к краевой больнице

Сегодня, 17:07.
Автоновости

С 7.00 11 октября до 7.00 16 октября в Барнауле перекроют часть дороги, соединяющей Змеиногорский тракт с ул. Ляпидевского. На участке от краевой клинической больницы до дома №2г будет идти ремонт, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Змеиногорский тракт, поворот к Краевой клинической больнице и перинатальному центру "Дар".
Змеиногорский тракт, поворот к Краевой клинической больнице и перинатальному центру "Дар". Фото : yandex.ru/maps.

Автобусы, проездающие через данные участок, временно будет ходить по следующим схемам:

№29: … шоссе Ленточный Бор — Змеиногорский тракт — Аванесова — Ломоносова — Фомина — Тихонова — Ляпидевского — Тихонова — Фомина — Кауфмана — Аванесова, далее по маршруту.

№77: … Аванесова — Змеиногорский тракт — автомобильная дорога между ул. Ляпидевского и Змеиногорским трактом — Нагорная 6-я, далее по маршруту.

Перекрытие дороги у краевой клинической больницы.
Перекрытие дороги у краевой клинической больницы.

Участников дорожного движения предупреждают о необходимости заранее выбирать маршруты объезда. 

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