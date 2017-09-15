В Барнауле трамвай врезался в стоящий грузовик, повреждены еще три машины

15 сентября в районе барнаульского Старого базара трамвай "собрал четыре автомобиля", сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
Как уточнил по телефону читатель altapress.ru, первой от столкновением с трамваем пострадала грузовая "Газель". Трамвай поворачивал на кольце, рядом стояли припаркованные машины. Водитель грузовичка, когда ставил свой автомобиль, не рассчитал вынос трамвая на повороте. Последний ударил "Газель", а дальше "собрались" еще три легковых автомобиля.
Из-за ДТП было заблокировано трамвайное движение по кольцу, но к 11.30 его восстановили.
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