Автоновости

В Барнауле трамвай врезался в стоящий грузовик, повреждены еще три машины

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Сегодня, 11:33.
Фоторепортажи

15 сентября в районе барнаульского Старого базара трамвай "собрал четыре автомобиля", сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

В Барнауле трамвай зацепил "Газель", повреждены еще три легковые машины. 15 сентября 2017 года.
В Барнауле трамвай зацепил "Газель", повреждены еще три легковые машины. 15 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов.

Как уточнил по телефону читатель altapress.ru, первой от столкновением с трамваем пострадала грузовая "Газель". Трамвай поворачивал на кольце, рядом стояли припаркованные машины. Водитель грузовичка, когда ставил свой автомобиль, не рассчитал вынос трамвая на повороте. Последний ударил "Газель", а дальше "собрались" еще три легковых автомобиля.

Из-за ДТП было заблокировано трамвайное движение по кольцу, но к 11.30 его восстановили.

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