Под Новосибирском пассажирская "Газель" врезалась во внедорожник и въехала в дерево

Вечером 14 сентября, в Бердске столкнулись пассажирская "Газель" и внедорожник Hyundai Galloper. В аварии получили травмы пассажиры и водитель маршрутки.
ДТП случилось на перекрестке улиц Ленина и Спортивной. По данным аварийного комиссариата, отъехавшая от остановки маршрутка не пропустила встречный внедорожник. Удар пришелся в правый бок "Газели". Маршрутку развернуло, и она въехала в березу на обочине, пишет "Инцидент Новосибирск".
В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения. Четыре пассажира и водитель маршрутки получили травмы. Четверым из них оказали медицинскую помощь на месте, а пожилого пассажира "Газели" отправили в больницу.
По данным ГИБДД, при неработающем светофоре на этом перекрёстке направление движения маршрутки было бы правильным в соответствие с установленным знаком, указывающим, что левый поворот является здесь главным. Однако в момент аварии светофор работал, оба автомобиля двигались на "зелёный" и водитель маршрутки, совершая левый поворот, обязан был пропустить встречного джипа.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.