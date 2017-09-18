В Барнауле в аварии внедорожник столкнул седан с дороги на газон

ДТП на улице Георгия Исакова. 18 сентября 2017 года. Фото : Татьяна Боброва vk.com/barneos22. ДТП на улице Георгия Исакова. 18 сентября 2017 года. Фото : Юлия Лаптева vk.com/barneos22. ДТП на улице Георгия Исакова. 18 сентября 2017 года. Фото : Татьяна Боброва vk.com/barneos22. ДТП на улице Георгия Исакова. 18 сентября 2017 года. Фото : Татьяна Боброва vk.com/barneos22.

По данным ГИБДД, в аварии пострадал водитель седана, ему оказана медицинская помощь. Ведется разбирательство. Судя по снимкам очевидцев в сообществе Barnaul22, удар пришелся в правый бок автомобиля Toyota Allion, внедорожник снес седан на газон.

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