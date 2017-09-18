В Барнауле в аварии внедорожник столкнул седан с дороги на газон

18 сентября в Барнауле на перекрестке улиц Георгия Исакова и 2-й Западной столкнулись Toyota Hilux и Toyota Allion. Авария произошла возле дома № 143 по улице Георгия Исакова.
ДТП на улице Георгия Исакова. 18 сентября 2017 года. Фото : Татьяна Боброва vk.com/barneos22.
ДТП на улице Георгия Исакова. 18 сентября 2017 года. Фото : Юлия Лаптева vk.com/barneos22.
ДТП на улице Георгия Исакова. 18 сентября 2017 года. Фото : Татьяна Боброва vk.com/barneos22.
ДТП на улице Георгия Исакова. 18 сентября 2017 года. Фото : Татьяна Боброва vk.com/barneos22.
По данным ГИБДД, в аварии пострадал водитель седана, ему оказана медицинская помощь. Ведется разбирательство. Судя по снимкам очевидцев в сообществе Barnaul22, удар пришелся в правый бок автомобиля Toyota Allion, внедорожник снес седан на газон.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.