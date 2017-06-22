В ГИБДД рассказали, можно ли парковаться на площади Свободы в Барнауле

Барнаульские автомобилисты стали парковаться на "островке безопасности" прямо в центре площади Свободы на проспекте Социалистическом. В ГИБДД по Алтайскому краю Altapress.ru сообщили, что оставлять машины здесь нельзя.
Оставивший машину на разделительной полосе водитель нарушает пункт 9.9. ПДД. Он же, кстати, запрещает и движение по таким полосам. Исключение действует для машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб.
Добавим, за движение по разделительной полосе и за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части автомобилиста, согласно КоАП, могут оштрафовать на 1,5 тыс. рублей.
В конце апреля на площади Свободы в Барнауле запретили оставлять авто вдоль тротуара по четной стороне проспекта Социалистического. Расположенная напротив парковка у ТЦ "Поместье" не способна вместить всех желающих оставить машины на площади.
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