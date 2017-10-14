В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии под Барнаулом

ДТП под Барнаулом, 14 октября 2017. Фото : Антон Белентьев в Barnaul22. ДТП под Барнаулом, 14 октября 2017. Фото : Антон Белентьев в Barnaul22. ДТП под Барнаулом, 14 октября 2017. Фото : Антон Белентьев в Barnaul22. ДТП под Барнаулом, 14 октября 2017. Фото : Антон Белентьев в Barnaul22.

Напомним, в 6 часов утра на 196 км автодороги "Р-256" произошло массовое ДТП: на одном участке дороги разбились не менее 6 автомобилей. Как сообщили в ГИБДД, водитель 1986 года рождения за рулем "Харриера" ехал по крайней правой полосе со стороны Бийска в направлении Новосибирска. В районе села Зудилово Первомайского района (не доезжая села Боровиха) водитель иномарки не выдержал дистанцию и врезался в попутный КАМАЗ-532 под управлением водителя 1948 года рождения.

От столкновения "Харриер" отбросило на попутный автомобиль "Тойота Раум", которым управлял водитель 1995 года рождения.

В результате ДТП погиб пассажир "Харриера" — мужчина 1982 года рождения. Он скончался от полученных травм до приезда скорой. Также травмы получили другие пассажиры: мужчина 1984 года рождения и две женщины 1969 и 1986. Они госпитализированы. Водитель автомобиля "Тойота Харриер" также получил травмы.

При этом в ГИБДД не объяснили, каким образом в ДТП попали автомобили, которые были по другую сторону отбойника: на встречной полосе, которая вела в сторону Барнаула. Напомним, на кадрах с места аварии были также разбитые ""Лада Гранта", ВАЗ 2107 и один автомобиль в кювете.

По версии пользователей Barnaul22, это была вторая авария — водитель "Гранты" засмотрелся на уже произошедшее ДТП и в результате столкнулся с машиной скорой помощи, которая стояла на дороге. После этого автомобиль отбросило на попутный ВАЗ.

Позже в ГИБДД сообщили, что за рулем "Гранты" была женщина 1976 года рождения. Двигаясь в сторону Барнаула около 6:05 она не справилась с управлением и съехала на обочину, где врезалась в припаркованный автомобиль скорой помощи.

Водительница получила травмы, ее доставили в больницу. Также травмы получил фельдшер скорой помощи 1984 года рождения. Ему оказали помощь на месте.

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