В Минфине обсуждают повышение в пять раз полисов ОСАГО для пьяных водителей

"Коэффициент еще обсуждается, но, я думаю, в случае если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть 5 или что-то в том роде", — сказал чиновник. Документ, в том числе, предусматривает скидки по ОСАГО для аккуратных водителей, и, наоборот, повышенные коэффициенты для автомобилистов, допустивших грубые нарушения ПДД. Например, если в течение года было зафиксировано превышение водителем скорости более чем на 60 км в час, управление автомобилем в пьяном виде или выезд на встречную полосу.

Ранее Минфин опубликовал для публичного обсуждения проект поправок в страховое законодательство, предусматривающий введение дополнительных коэффициентов, влияющих на стоимость полиса, а также разделение полисов ОСАГО на три вида — с лимитом 400-500 тысяч рублей, 1 млн рублей и 2 млн рублей. По словам Моисеева, полисы с лимитом в 1-2 млн рублей не будут навязываться ни страховым компаниям, ни потребителям, поскольку стоимость такого полиса может достигать 25 тысяч рублей.

Замглавы Минфина также отметил, что установка телематического оборудования будет добровольной. "Это наша мечта, мы, конечно, не будем заставлять граждан и предпринимателей 6 тысяч рублей тратить на установку. Массовое установление фото-, видеофиксации дает возможность выстраивать big data по манере вождения", — отметил он, пишет bfm.ru.

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