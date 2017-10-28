В Новосибирской области в фуре сгорел спящий водитель

Утром 28 октября в Новосибирской области погиб водитель загоревшейся фуры, сообщает НГС. НОВОСТИ. Пожар произошел около кафе "Уют" на въезде в Коченево.
Пожар произошел в 4:52. Очевидцы рассказали, что в это время проезжали мимо и увидели огонь. Они вызвали пожарных, а потом отправился помогать водителям. Мужчина вместе с супругой зашли в кафе-гостиницу, чтобы разбудить водителя, чья фура горит, но администратор сказала, что у нее никто не ночует.
От огня задымилась рядом стоящая фура. Других водителей попросили отогнать машины. Подойти к горящей фуре люди не смогли.
После тушения в фуре обнаружили труп. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, за рулем грузового автомобиля "Ивеко" был 40-летний мужчина. Предполагаемая причина пожара — неисправность электропроводки транспортного средства.
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