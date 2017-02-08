В России будут штрафовать за плохие дороги

В России будет введена административная ответственность за плохие дороги, если в результате пострадали люди. Большие штрафы будут грозить за несоблюдение требований по обеспечению безопасности при строительстве дорог, их реконструкции, содержании и ремонте. Такой законопроект одобрила Госдума, пишет "Российская газета".
Таким образом авторы законопроекта хотят сократить количество ДТП, происходящих из-за некачественного дорожного покрытия. Согласно поправкам, штраф для физлиц составит от 20 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.
Если нарушения эксплуатации дорог привели к нанесению легкого или средней тяжести вреда, то за это будет взыскан административный штраф в сумме от 50 до 100 тысяч с физлица и от 400 до 500 тысяч рублей с юрлица.
Законопроект также вводит ответственность за невыполнение в срок законного предписания. За это должностные лица заплатят административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
При повторном нарушении в течение должностным лицам грозит штраф от 70 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Рассматривать такие дела будут в суде.
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