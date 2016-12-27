Автоновости
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Все подорожает, и по ОСАГО денег не будет: что изменится для автомобилистов в 2017 году

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Сегодня, 07:18.
Автоновости

В 2017 году не предвидится значительных изменений в правила дорожного движения. Однако это не означает, что для автомобилистов все останется по-старому. 2017 год сулит немало важных нововведений в самые разные аспекты жизни владельца автомобиля. Altapress.ru постарался собрать в одном материале самые важные из них.

Автомобили.
Автомобили. Фото : Анна Зайкова.

Что будет точно

1 Доступный полис ОСАГО онлайн.

С 1 января каждая страховая компания обязана будет заключать полисы автогражданки в электронном виде. Более того, страховщиков будут штрафовать на 300 тыс. рублей за каждый сбой в работе системы, из-за которого клиент не сможет в течение получаса оформить полис. Общая длительность перерывов в работе сайта не может составлять более 4 часов в месяц.

Возможность купить полис ОСАГО онлайн появилась еще в 2015 году, однако продавать полисы через интернет было правом, а не обязанностью страховщиков. Долгое время такую услугу предоставляли лишь 14-17 компаний. Однако многие водители жаловались, что не могли воспользоваться этими сервисами из-за постоянных сбоев. В 2017 году таких проблем быть уже не должно. Подробнее о нововведении читайте в нашем разборе

Система ЭРА-ГЛОНАСС станет обязательной.

С 1 января все новые автомобили, которые поступают в продажу в нашей стране, должны быть оснащены российской системой экстренного реагирования при ДТП на базе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Что это такое? В автомобиль встраивают терминал, который автоматически определяет местоположение транспортного средства и по мобильной связи передает в систему информацию о столкновении. Пакет данных помимо координат содержит время аварии, тяжесть последствий и VIN-номер транспортного средства. В легковых автомобилях система будет передавать данные автоматически, в коммерческом транспорте делать это придется вручную, нажав на терминале соответствующую кнопку.

По оценкам экспертов, на которых ссылается Минпромторг, ЭРА-ГЛОНАСС позволит ежегодно спасать около четырех тысяч человек за счет уменьшения времени реагирования на аварии до 30%.

Процедура сертификации автомобиля с ЭРА-ГЛОНАСС сложная и дорогостоящая. Поэтому некоторые производители посчитали невыгодным получать согласование для плохо продаваемых автомобилей. Это приведет к тому, что с рынка могут исчезнуть многие люксовые модели. А те, что останутся, из-за внедрения новой системы несколько подорожают

В середине декабря 2016 года встал вопрос — а как быть с подержанными автомобилями, что ввозят в страну? Требование по ЭРА-ГЛОНАСС распространяются на все импортируемые машины, в том числе б/у. На днях в таможне дали разъяснения: ПТС на автомобили без устройства вызова экстренных оперативных служб выдавать не будут. Однако при наличии старого, но действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (выдается сроком на 3 года), оформленного до 1 января 2017 года, ПТС таможенники все же обещают оформить.

ДТП на трассе "Барнаул - Бийск".
ДТП на трассе "Барнаул - Бийск".
3 Жесткие требования для перевозчиков детей.

С 1 июля 2017 года транспортировать детей можно будет лишь на автобусах, которым не старше десяти лет. Кроме этого, автобус должен быть оборудован тахографом и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Школьный автобус.
Школьный автобус.
4 Гастарбайтеров отстранят от руля.

С 1 июня 2017 года водителям с иностранными правами нельзя будет заниматься коммерческими перевозками. Такое требование устанавливает изменение в закон "О безопасности дорожного движения".

5 Бумажный ПТС уйдет в историю

С 1 июля 2017 года в ГИБДД должны перестать выдавать бумажные паспорта транспортного средства (ПТС). С июля 2016 года их постепенно меняют на электронные. Замена происходит автоматически. Идти и сдавать старый паспорт не надо: его как исторический документ можно будет оставить себе на память. 

6 Замену водительских прав упростят.

С 1 февраля 2017 не обязательно будет ехать в ГИБДД, чтобы получить новые права при потере старых или окончания срока их действия. Эту услугу можно будет получить в многофункциональных центрах (МФЦ). Там же можно будет получить международные водительские права.

Морозы. Автомобили зимой.
Морозы. Автомобили зимой.

Будет с высокой долей вероятности

1 Натуральные выплаты по ОСАГО заменят ремонтом.

Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении и сейчас его дорабатывают. Предполагается, что автомобилист и страховая компания во время заключения договора согласовывают перечень СТО, на одной из которых в случае ДТП будут восстанавливать разбитую машину.

Натуральное возмещение собираются ввести только для зарегистрированных в РФ транспортных средств, принадлежащих физлицам. Центробанк предлагает оставить денежную выплату только в нескольких случаях:

  • когда автомобиль не подлежит восстановлению;
  • когда стоимость ремонта превышает страховую сумму по договору ОСАГО;
  • когда по вине страховщика не может быть должным образом организован ремонт;
  • если страховщик потерял лицензию ОСАГО (тогда выплачивать компенсацию будет Российский союз автостраховщиков);
  • если автомобиль находится на гарантии, которая при стороннем ремонте не может быть сохранена;
  • когда потерпевший попал в тяжелую жизненную ситуацию и ему важнее не ремонт, а деньги. Например, чтобы поправить здоровье после аварии.

Ремонт по ОСАГО должен занимать не более 30 дней (с момента выдачи направления на ремонт), без учета праздников и выходных. Плюс еще 5 рабочих дней, которые могут понадобиться на доставку транспортного средства к месту ремонта. Затягивание ремонта будет караться штрафом за каждый день просрочки.

Предполагается, что новый порядок возмещения ущерба вступит в действие с 1 марта 2017 года.

Отменят льготный тариф "Платона".

Минтранс готовится поднять ставку за проезд 12-тонных грузовиков по федеральным трассам с февраля 2017 года. Предполагается, что тогда ставка вырастет с нынешних 1,53 рубля до 2,61 рубля за километр, а с июня — до 3,06 рубля. Однако официально об этом еще не объявили.

Ужесточится и контроль за дальнобойщиками. Так, если сейчас в на территории Алтайского края установлена лишь одна рамками с камерами, с помощью которых выявляют не заплативших водителей, то в 2017 году их число увеличится до девяти.

Большегрузы на дороге.
Большегрузы на дороге.
3 Ощутимый рост цен на бензин.

Топливо дорожает каждый год, но темпами ниже инфляции. В 2017 году рост цен на нефтепродукты может быть более заметным. Эксперты называют три фактора, которые могут этому способствовать: планируемое увеличение топливных акцизов, рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и стабильное повышение цен на нефть. По разным оценкам, бензин и дизтопливо на АЗС могут подняться в цене на 8-12%.

Также следует ждать

1 Повышения пошлин на выдачу прав и СР.

Такие поправки в Налоговый кодекс подготовили в МВД. Согласно им, пластиковые водительские права для россиян подорожают в полтора раза — с нынешних 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а свидетельства о регистрации (СР) машины повысится втрое — с 500 до 1,5 тыс. рублей. 

2 Реформу техосмотра.

Государство планирует вернуть себе контроль на этой процедурой. Эту обязанность хотят возложить на Ространснадзор (входит в структуру Минтранса РФ). Сотрудники этого ведомства должны будут проводить внеплановые проверки аккредитованных СТО, осуществляющих техосмотр. При этом за отсутствие талона техосмотра для водителей вновь могут вернуть штрафы.

3 "Американскую" разметку.

МВД России предложило делать разделительную разметку желтой краской. По мнению ведомства, это сделает ее более заметной и позволит снизить число ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Желта разметка используется в США, в России же встречные потоки транспорта, как известно, разделяют полосы белого цвета. Желтая разметка используется лишь для обозначения зон, где запрещена стоянка, а также в качестве временной - во время проведения дорожных работ.

Дорожная разметка.
Дорожная разметка.
4 "СамСебеРежиссеров" от ГИБДД.

В 2017 году российских инспекторов ГИБДД должны тотально оснащать персональными регистраторами. Камеры будут крепиться на одежду и работать непрерывно. Такая мера должна будет искоренить коррупцию в рядах гаишников.

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