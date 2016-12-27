Все подорожает, и по ОСАГО денег не будет: что изменится для автомобилистов в 2017 году

В 2017 году не предвидится значительных изменений в правила дорожного движения. Однако это не означает, что для автомобилистов все останется по-старому. 2017 год сулит немало важных нововведений в самые разные аспекты жизни владельца автомобиля. Altapress.ru постарался собрать в одном материале самые важные из них.
Что будет точно
С 1 января каждая страховая компания обязана будет заключать полисы автогражданки в электронном виде. Более того, страховщиков будут штрафовать на 300 тыс. рублей за каждый сбой в работе системы, из-за которого клиент не сможет в течение получаса оформить полис. Общая длительность перерывов в работе сайта не может составлять более 4 часов в месяц.
Возможность купить полис ОСАГО онлайн появилась еще в 2015 году, однако продавать полисы через интернет было правом, а не обязанностью страховщиков. Долгое время такую услугу предоставляли лишь 14-17 компаний. Однако многие водители жаловались, что не могли воспользоваться этими сервисами из-за постоянных сбоев. В 2017 году таких проблем быть уже не должно. Подробнее о нововведении читайте в нашем разборе.
С 1 января все новые автомобили, которые поступают в продажу в нашей стране, должны быть оснащены российской системой экстренного реагирования при ДТП на базе "ЭРА-ГЛОНАСС".
Что это такое? В автомобиль встраивают терминал, который автоматически определяет местоположение транспортного средства и по мобильной связи передает в систему информацию о столкновении. Пакет данных помимо координат содержит время аварии, тяжесть последствий и VIN-номер транспортного средства. В легковых автомобилях система будет передавать данные автоматически, в коммерческом транспорте делать это придется вручную, нажав на терминале соответствующую кнопку.
По оценкам экспертов, на которых ссылается Минпромторг, ЭРА-ГЛОНАСС позволит ежегодно спасать около четырех тысяч человек за счет уменьшения времени реагирования на аварии до 30%.
Процедура сертификации автомобиля с ЭРА-ГЛОНАСС сложная и дорогостоящая. Поэтому некоторые производители посчитали невыгодным получать согласование для плохо продаваемых автомобилей. Это приведет к тому, что с рынка могут исчезнуть многие люксовые модели. А те, что останутся, из-за внедрения новой системы несколько подорожают.
В середине декабря 2016 года встал вопрос — а как быть с подержанными автомобилями, что ввозят в страну? Требование по ЭРА-ГЛОНАСС распространяются на все импортируемые машины, в том числе б/у. На днях в таможне дали разъяснения: ПТС на автомобили без устройства вызова экстренных оперативных служб выдавать не будут. Однако при наличии старого, но действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (выдается сроком на 3 года), оформленного до 1 января 2017 года, ПТС таможенники все же обещают оформить.
С 1 июля 2017 года транспортировать детей можно будет лишь на автобусах, которым не старше десяти лет. Кроме этого, автобус должен быть оборудован тахографом и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
С 1 июня 2017 года водителям с иностранными правами нельзя будет заниматься коммерческими перевозками. Такое требование устанавливает изменение в закон "О безопасности дорожного движения".
С 1 июля 2017 года в ГИБДД должны перестать выдавать бумажные паспорта транспортного средства (ПТС). С июля 2016 года их постепенно меняют на электронные. Замена происходит автоматически. Идти и сдавать старый паспорт не надо: его как исторический документ можно будет оставить себе на память.
С 1 февраля 2017 не обязательно будет ехать в ГИБДД, чтобы получить новые права при потере старых или окончания срока их действия. Эту услугу можно будет получить в многофункциональных центрах (МФЦ). Там же можно будет получить международные водительские права.
Будет с высокой долей вероятности
Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении и сейчас его дорабатывают. Предполагается, что автомобилист и страховая компания во время заключения договора согласовывают перечень СТО, на одной из которых в случае ДТП будут восстанавливать разбитую машину.
Натуральное возмещение собираются ввести только для зарегистрированных в РФ транспортных средств, принадлежащих физлицам. Центробанк предлагает оставить денежную выплату только в нескольких случаях:
- когда автомобиль не подлежит восстановлению;
- когда стоимость ремонта превышает страховую сумму по договору ОСАГО;
- когда по вине страховщика не может быть должным образом организован ремонт;
- если страховщик потерял лицензию ОСАГО (тогда выплачивать компенсацию будет Российский союз автостраховщиков);
- если автомобиль находится на гарантии, которая при стороннем ремонте не может быть сохранена;
- когда потерпевший попал в тяжелую жизненную ситуацию и ему важнее не ремонт, а деньги. Например, чтобы поправить здоровье после аварии.
Ремонт по ОСАГО должен занимать не более 30 дней (с момента выдачи направления на ремонт), без учета праздников и выходных. Плюс еще 5 рабочих дней, которые могут понадобиться на доставку транспортного средства к месту ремонта. Затягивание ремонта будет караться штрафом за каждый день просрочки.
Предполагается, что новый порядок возмещения ущерба вступит в действие с 1 марта 2017 года.
Минтранс готовится поднять ставку за проезд 12-тонных грузовиков по федеральным трассам с февраля 2017 года. Предполагается, что тогда ставка вырастет с нынешних 1,53 рубля до 2,61 рубля за километр, а с июня — до 3,06 рубля. Однако официально об этом еще не объявили.
Ужесточится и контроль за дальнобойщиками. Так, если сейчас в на территории Алтайского края установлена лишь одна рамками с камерами, с помощью которых выявляют не заплативших водителей, то в 2017 году их число увеличится до девяти.
Топливо дорожает каждый год, но темпами ниже инфляции. В 2017 году рост цен на нефтепродукты может быть более заметным. Эксперты называют три фактора, которые могут этому способствовать: планируемое увеличение топливных акцизов, рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и стабильное повышение цен на нефть. По разным оценкам, бензин и дизтопливо на АЗС могут подняться в цене на 8-12%.
Также следует ждать
Такие поправки в Налоговый кодекс подготовили в МВД. Согласно им, пластиковые водительские права для россиян подорожают в полтора раза — с нынешних 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а свидетельства о регистрации (СР) машины повысится втрое — с 500 до 1,5 тыс. рублей.
Государство планирует вернуть себе контроль на этой процедурой. Эту обязанность хотят возложить на Ространснадзор (входит в структуру Минтранса РФ). Сотрудники этого ведомства должны будут проводить внеплановые проверки аккредитованных СТО, осуществляющих техосмотр. При этом за отсутствие талона техосмотра для водителей вновь могут вернуть штрафы.
МВД России предложило делать разделительную разметку желтой краской. По мнению ведомства, это сделает ее более заметной и позволит снизить число ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Желта разметка используется в США, в России же встречные потоки транспорта, как известно, разделяют полосы белого цвета. Желтая разметка используется лишь для обозначения зон, где запрещена стоянка, а также в качестве временной - во время проведения дорожных работ.
В 2017 году российских инспекторов ГИБДД должны тотально оснащать персональными регистраторами. Камеры будут крепиться на одежду и работать непрерывно. Такая мера должна будет искоренить коррупцию в рядах гаишников.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.