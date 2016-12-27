Все подорожает, и по ОСАГО денег не будет: что изменится для автомобилистов в 2017 году

2 Система ЭРА-ГЛОНАСС станет обязательной.

С 1 января все новые автомобили, которые поступают в продажу в нашей стране, должны быть оснащены российской системой экстренного реагирования при ДТП на базе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Что это такое? В автомобиль встраивают терминал, который автоматически определяет местоположение транспортного средства и по мобильной связи передает в систему информацию о столкновении. Пакет данных помимо координат содержит время аварии, тяжесть последствий и VIN-номер транспортного средства. В легковых автомобилях система будет передавать данные автоматически, в коммерческом транспорте делать это придется вручную, нажав на терминале соответствующую кнопку.

По оценкам экспертов, на которых ссылается Минпромторг, ЭРА-ГЛОНАСС позволит ежегодно спасать около четырех тысяч человек за счет уменьшения времени реагирования на аварии до 30%.

Процедура сертификации автомобиля с ЭРА-ГЛОНАСС сложная и дорогостоящая. Поэтому некоторые производители посчитали невыгодным получать согласование для плохо продаваемых автомобилей. Это приведет к тому, что с рынка могут исчезнуть многие люксовые модели. А те, что останутся, из-за внедрения новой системы несколько подорожают.

В середине декабря 2016 года встал вопрос — а как быть с подержанными автомобилями, что ввозят в страну? Требование по ЭРА-ГЛОНАСС распространяются на все импортируемые машины, в том числе б/у. На днях в таможне дали разъяснения: ПТС на автомобили без устройства вызова экстренных оперативных служб выдавать не будут. Однако при наличии старого, но действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (выдается сроком на 3 года), оформленного до 1 января 2017 года, ПТС таможенники все же обещают оформить.