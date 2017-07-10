В России изменили правила регистрации автомобилей

1 Автомобили с измененными идентификационными номерами можно поставить на учет или восстановить регистрацию.

Раньше в ГИБДД могли отказать в регистрации машины, если номер кузова (рамы, кабины или двигателя) был изменен. Решить этот вопрос было очень сложно. Сейчас если номера подъела ржавщина, повредили мастера во время ремонта или их перебили угонщики, то регистрация в ГИБДД возможна. Главное условие — автомобиль должен быть идентифицирован.

Сергей Смирнов,

эксперт "За рулем":