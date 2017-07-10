В России изменили правила регистрации автомобилей

10 июля вступил в силу приказ МВД, который вносит поправки в правила регистрации транспортных средств и регламент по оказанию этой услуги. Глобальных изменений документ не привнес, но в некоторых аспектах упростил процедуру.
Раньше в ГИБДД могли отказать в регистрации машины, если номер кузова (рамы, кабины или двигателя) был изменен. Решить этот вопрос было очень сложно. Сейчас если номера подъела ржавщина, повредили мастера во время ремонта или их перебили угонщики, то регистрация в ГИБДД возможна. Главное условие — автомобиль должен быть идентифицирован.
Сергей Смирнов,
эксперт "За рулем":
Допустим, вы купили двадцатилетний автомобиль, у которого от старости все цифры VIN-номера перестали читаться. Но есть дублирующая табличка с тем же "вином". А, может быть, и еще какие признаки, позволяющие сличить автомобиль в натуре с метрикой (ПТС и данные учета). Получилось идентифицировать? Проблема решена! В противном случае в регистрационных действиях вам откажут.
Таким образом, продавец автомобиля больше не сможет списать с себя машину, если покупатель не переоформил ее на себя и все штрафы и налоги приходят бывшему владельцу.
Но страховаться все равно нужно. Дело в том, что у автовладельцев электронное ОСАГО. Они могут показать лишь распечатанный на обычном принтере полис. Поэтому сотрудников Госавтоинспекции обязали проверять наличие "автогражданки" по единой базе АИС "РСА".
Аннулировать регистрацию могут и сами сотрудники ГИБДД, если выявили, например, незаконное изменение конструкции транспортного средства. Теперь, если такой хозяин машины устранил все недочеты, то есть вернул конструкцию в прежнее состояние или узаконил изменения, он сможет восстановить регистрацию в любом удобном ему подразделении, пишет "Российская газета".
Раньше им требовалось сначала (так же, как и всем остальным) в назначенное время подойти к окошку, получить распечатанное заявление и только после этого ехать на осмотр автомобиля. Теперь автовладелец может сразу подъезжать на площадку осмотра. А потом отправляться в подразделение с готовыми документами и ожидать результата.
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