Видео и фотофакты. Алтайские и новосибирские водители делятся кадрами жуткой метели на дорогах

Вторые сутки на юге Западной Сибири бушуют бураны. Дороги Алтайского края и Новосибирской области переметает снегом, видимость близка к нулю, власти перекрывают движение, однако есть те, кому приходится ехать в такую непогоду. Люди в соцсетях делятся своими впечатлениями от пережитого, благодарят тех кто помогал им выбраться из беды, а также выкладывают фото и видео.