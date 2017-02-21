Видео и фотофакты. Алтайские и новосибирские водители делятся кадрами жуткой метели на дорогах

Вторые сутки на юге Западной Сибири бушуют бураны. Дороги Алтайского края и Новосибирской области переметает снегом, видимость близка к нулю, власти перекрывают движение, однако есть те, кому приходится ехать в такую непогоду. Люди в соцсетях делятся своими впечатлениями от пережитого, благодарят тех кто помогал им выбраться из беды, а также выкладывают фото и видео.
У природы нет плохой погоды... вышел на улицу и полетел как 🎈. Срочно нужен кирпич в карман, а то ветер 💨сдувает😉. И на 😱 удивление работает спец техника 👆вот прогресс, прям молодцы:)). ----------------------------------------------------------#сибирь #барнаул #сугробы #метель #снег #непройтинепроехать #gm #ветер #погода #весна #приходи #и #зима #уходи #дорога #домой #алтай
Погодные условия,конечно,сегодня не фонтан. Метель жуткая,видимость практически равна нулю,дорога как стекло-дикая гололедица. Но со мной мои Отважные,Могучие,Сильные и Непобедимые Мужчины-а это значит что все будет ОГОНЬ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #непогода #метель #зима2017 #снег #гололед #мыедем #Алтай #Алтайскийкрай #путешествуюпороссии #дорога
Кстати, 22 февраля синоптики также обещают метель.
В подборке использованы фотографии из сообществ Barnaul22, АСТ-54 и ДПС Контроль .
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