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Видео и фотофакты. Алтайские и новосибирские водители делятся кадрами жуткой метели на дорогах

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Сегодня, 20:47.
Фоторепортажи

Вторые сутки на юге Западной Сибири бушуют бураны. Дороги Алтайского края и Новосибирской области переметает снегом, видимость близка к нулю, власти перекрывают движение, однако есть те, кому приходится ехать в такую непогоду. Люди в соцсетях делятся своими впечатлениями от пережитого, благодарят тех кто помогал им выбраться из беды, а также выкладывают фото и видео.

Кстати, 22 февраля синоптики также обещают метель.

В подборке использованы фотографии из сообществ Barnaul22, АСТ-54 и ДПС Контроль .

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