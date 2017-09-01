Выпускник АлтГТУ предложил, как на 32% разгрузить забитый перекресток в центре Барнаула

При движении по проспекту Ленина в сторону площади Октября в левой полосе в часы пик скапливаются машины. Пока желающие повернуть на Молодежную ждут своей очереди, они вынуждают автомобилистов, намеренных ехать прямо, перестраиваться. Таким образом движение тормозится не только в левой полосе, но и в соседней.

После анализа большого массива данных о потоках на этом участке Игорь Шишкалов понял, что решить проблему можно, если добавить в работу светофора третью фазу. Сейчас их две: на первую едет проспект Ленина, на вторую - улица Молодежная. На третьей фазе красный будет гореть для всех, кроме тех, кто едет по проспекту Ленина в сторону площади Октября. Таким образом водители смогут повернуть налево без задержек (сейчас они вынуждены останавливаться на бульваре и пропускать встречный поток).

По замыслу Шишкалова, третья фаза должна включаться только в часы пик, когда из центра города едет максимальное количество автомобилей. Это можно сделать двумя способами:

1. Запрограммировать светофор таким образом, чтобы он переходил с двухфазного на трехфазный режим работы в будние дни с 12.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00.

2. Установить в 75 метрах от перекрестка детектор транспорта. Когда он фиксирует, что на поворот скапливается критическое число машин, то автоматически переключает светофор в нужный режим до тех пор, пока затор не исчезнет.

"Задержки при предлагаемой схеме организации дорожного движения на перекрестке пр.Ленина — ул.Молодежная сократятся на 32 %",— говорится в исследовании.

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