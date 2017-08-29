Власти рассказали, когда достроят мост через Чумыш на трассе Барнаул-Новосибирск

По словам Долинского, на возведение четырехполосного моста в 2018 году УПРДОР "Алтай" получит 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Это в четыре раза больше, чем выделено на 2017 год (279 млн рублей). Движение по мосту рассчитывают запустить через год. Однако потребуется еще 500 млн рублей на то, чтобы разобрать старый двухполосный мост (у него много опор, и во время ледохода это создает проблемы), возвести дамбу и выполнить берегоукрепление. Эти работы перейдут на 2019 год.

Строительство нового моста и подъездов к нему началось в 2014 году. До конца 2015 года работы велись активно, сдать объект планировали в 2017 году. Позже дату ввода в эксплуатацию перенесли. Причины две — сокращение финансирования и финансовые проблемы генподрядчика, новосибирского "Сибмоста". Продолжит ли компания работать на объекте, еще не известно.

Ярослав Долинский,

начальник УПРДОР "Алтай":

"Сибмост" заключил в Росавтодором семь крупных контрактов на 22 млрд рублей, в том числе наш на 3 миллиарда. Мы хотели из-за низких темпов работ в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядчиком, но Росавтодор не дал нам сделать это. Там считают, что это создаст риски для других объектов. Окончательное решение Росавтодор примет в сентябре.

Долинский также подтвердил то, о чем сообщал еще в мае — новые владельцы Сибмоста" не собираются отказывать от генподряда на возведение моста через Чумыш.

Справка

Действующий мост в Тальменском районе на этом участке был построен в 60-х годах прошлого века и уже не отвечает современным требованиям. За десятилетия количество автомобилей, проезжающих по этому участку федеральной трассы, значительно увеличилось. Сегодня это более 9,5 тысячи машин ежесуточно.

После ввода в эксплуатацию нового моста дорожники займутся расширением участка Чуйского тракта от моста до Цаплино. Сейчас здесь двухполосный участок трассы. После всех работ весь путь от Барнаула до моста через Чумыш будет четырехполосным.

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