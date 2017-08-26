Мэр Заринска заявил, что дороги на Алтае становятся лучше, чем на Кузбассе

Глава администрации Заринска Иван Терёшкин считает, что за последние годы качество дорог в Алтайском крае значительно улучшилось. Об этом он сообщил на совещании в правительстве региона.
Иван Терёшкин,
глава администрации Заринска:
Я на этой неделе был два дня в Новокузнецке. Бытовало мнение, что там хорошие дороги. Да, они неплохие. Но не за горами... вернее, уже наступило время, когда люди проехав по территории Алтайского края скажут, что у нас дороги лучше.
По мнению чиновника, это результат того, что в последние годы на дорожную отрасль стабильно выделяют солидное финансирование.
Отметим, что уже три года дорожники капитально ремонтируют трассу на Заринск. В 2017 году здесь заменили 15 км асфальта.
По словам заместителя министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрия Коровина, общий объем средств краевого дорожного фонда в 2017 году составляет 9 млрд. 233 млн. рублей. С учетом средств, выделенных на ремонт и содержание федеральных дорог, сумма финансирования дорожной отрасли региона составит в текущем году 12,3 млрд. рублей. В 2018 году в Алтайском крае, по его словам, масштабы дорожных работ сохранятся.
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