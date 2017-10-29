Самодельный мотоцикл-трактор продает житель Камня-на-Оби. Транспортное средство оборудовано большими колесами и способно преодолевать водные препятствия.
Житель Камня-на-Оби построил мотоцикл-внедорожник. Фото : drom.ru.
Житель Камня-на-Оби построил мотоцикл-внедорожник. Фото : drom.ru.
Со своим творением разработчик готов расстаться за 100 тыс. рублей, следует из объявления на сайте drom.ru.
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