Жители Алтайского края стали ездить на более старых машинах

Шесть лет назад средний возраст автомобиля в продаже составлял 12 лет. Период, когда состав авто с пробегом в Алтайском крае был наиболее молодым, пришелся на 2009 год. Тогда средний возраст машин в продаже составлял 10 лет. Однако в дальнейшем возраст автомобилей в регионе начал увеличиваться: в 2015 году — 13 лет, в 2016 — 14 лет, а в нынешнем — еще на два года старше.



Самый возрастной автопарк России обнаружен в ЕАО, там средний возраст машин с пробегом — 17 лет. Города с наиболее молодым автопарком: Москва (9 лет), Казань (8 лет) и Санкт-Петербург (10 лет).

Средний возраст автомобиля по стране с прошлого года не изменился — 12 лет. Процесс "старения автопарка" продолжается уже 9 лет, и пока не наблюдается устойчивой тенденции к его "омолаживанию". Это говорит о том, что автомобилисты не торопятся приобретать новые автомобили, предпочитая "докатывать" старые, говорят специалисты.

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