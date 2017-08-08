Жителя Алтайского края задавил кемеровчанин в Новосибирской области

Вечером 7 июля, на трассе Новосибирск—Павлодар, произошло смертельное ДТП, в котором погиб 36-летний житель Алтайского края.
Авария произошла в 23.10 в Карасукском районе Новосибирской области. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, где его сбил междугородний автобус KIA Granbird под управлением 32-летнего кемеровчанина.
Пешеход скончался на месте от полученных травм, сообщает полиция Новосибирской области.
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