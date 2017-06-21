Зюганов попросил Минтранс отремонтировать Чуйский тракт в Бийске

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов и председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обратились к министру транспорта России с просьбой отремонтировать участок дороги в Бийске около Музея Чуйского тракта. Обращение опубликовано на сайте регионального отделения КПРФ.
Депутаты Госдумы обратились к министру Максиму Соколову после посещения выставки посвященной 95-летию придания Чуйскому тракту особого статуса.
"Уважаемый Максим Юрьевич! Настоятельно просим в честь 95-летия Чуйского тракта найти возможность и профинансировать мероприятия, предусматривающие приведение в нормативное состояние 4 км дороги общего пользования в Бийске", — сказано в обращении.
Выставка, посвященная Чуйскому тракту, открылась 17 июня в Госдуме. На выставке также выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, думский депутат от Новосибирской области, член Высшего совета "Единой России" Александр Карелин.
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