Верховный суд попросили убрать из ПДД знаки, запрещающие остановку машин

Как пишет "Коммерсантъ", иск подал партнер юридической компании "ФБК Право" Александр Ермоленко. В своем заявлении он указывает, что правил и единых принципов установки этих знаков не существует. Подобная "правовая неопределенность", считает юрист, ведет к "произволу органов власти и уполномоченных лиц при установке знаков, что противоречит принципам правового государства", и создает "предпосылки для необоснованного массового привлечения к административной ответственности лиц".

Александр Ермоленко уточняет, что сам стал "жертвой" действующих правил и был оштрафован на 3 тыс. рублей за стоянку в неположенном месте.

Эксперт по безопасности дорожного движения Екатерина Соловьева считает, что иск является "абсолютно закономерным началом противодействия со стороны общества". По ее мнению, Верховный суд должен, скорее, не запретить знаки, а разъяснить "отдельные полномочия органов власти по регулированию движения".

Александр Шумский,

глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте:

В определенном смысле заявитель прав. В ПДД и многочисленных ГОСТах сказано, когда и как наносить разметку и ставить знаки, но нигде не сказано, для чего. Получается, каждый орган власти определяет это на свое усмотрение.

В московском центре организации дорожного движения признают: установка запрещающих знаков вызывает критику автомобилистов. Однако здесь считают, что запрет лишь навредит. "Неправильно припаркованные автомобили снижают пропускную способность, так как могут отнимать до 50% всей проезжей части,— пояснили "Ъ" в организации.— Кроме того, нарушения правил стоянки вблизи пешеходных переходов могут повлечь рост числа ДТП".

Добавим, знаки запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, появляются в Барнауле все чаще. Например, в 26 апреля на площади Свободы в Барнауле запретят парковку по четной стороне проспекта Социалистического. Также власти ограничат стоянку машин на участке улицы Крупской.

Справка

ПДД содержит исчерпывающий перечень мест, где запрещена остановка (до 5 минут) и стоянка (более 5 минут) авто. Остановка запрещена, к примеру, на тротуарах, трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на эстакадах. Запрет стоянки установлен, в частности, вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком "Главная дорога", и ближе 50 м к железнодорожным переездам. Кроме того, стоянка и остановка запрещены правилами там, где установлены соответствующие знаки. Места их дислокации определяют местные органы власти.