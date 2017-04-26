Верховный суд попросили убрать из ПДД знаки, запрещающие остановку машин

Верховный суд (ВС) разберется, нужно ли из ПДД убрать знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Соответствующий иск подал московский юрист. Он считает, что использование этих знаков не регламентировано, власти ставят их по своему усмотрению и это нарушает права автомобилистов.
Как пишет "Коммерсантъ", иск подал партнер юридической компании "ФБК Право" Александр Ермоленко. В своем заявлении он указывает, что правил и единых принципов установки этих знаков не существует. Подобная "правовая неопределенность", считает юрист, ведет к "произволу органов власти и уполномоченных лиц при установке знаков, что противоречит принципам правового государства", и создает "предпосылки для необоснованного массового привлечения к административной ответственности лиц".
Александр Ермоленко уточняет, что сам стал "жертвой" действующих правил и был оштрафован на 3 тыс. рублей за стоянку в неположенном месте.
Эксперт по безопасности дорожного движения Екатерина Соловьева считает, что иск является "абсолютно закономерным началом противодействия со стороны общества". По ее мнению, Верховный суд должен, скорее, не запретить знаки, а разъяснить "отдельные полномочия органов власти по регулированию движения".
Александр Шумский,
глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте:
В определенном смысле заявитель прав. В ПДД и многочисленных ГОСТах сказано, когда и как наносить разметку и ставить знаки, но нигде не сказано, для чего. Получается, каждый орган власти определяет это на свое усмотрение.
В московском центре организации дорожного движения признают: установка запрещающих знаков вызывает критику автомобилистов. Однако здесь считают, что запрет лишь навредит. "Неправильно припаркованные автомобили снижают пропускную способность, так как могут отнимать до 50% всей проезжей части,— пояснили "Ъ" в организации.— Кроме того, нарушения правил стоянки вблизи пешеходных переходов могут повлечь рост числа ДТП".
Добавим, знаки запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, появляются в Барнауле все чаще. Например, в 26 апреля на площади Свободы в Барнауле запретят парковку по четной стороне проспекта Социалистического. Также власти ограничат стоянку машин на участке улицы Крупской.
Справка
ПДД содержит исчерпывающий перечень мест, где запрещена остановка (до 5 минут) и стоянка (более 5 минут) авто. Остановка запрещена, к примеру, на тротуарах, трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на эстакадах. Запрет стоянки установлен, в частности, вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком "Главная дорога", и ближе 50 м к железнодорожным переездам. Кроме того, стоянка и остановка запрещены правилами там, где установлены соответствующие знаки. Места их дислокации определяют местные органы власти.
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