На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае орнитологи возрождают популяцию сокола-балобана. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

Пилотный проект по восстановлению численности популяции алтайского балобана провели с мая по август этого года в Южной Сибири в границах Алтае-Саянского экорегиона.

В июне десять птенцов сокола-балобана в возрасте 20–30 дней привезли на самолете в Сибирь из московского питомника "Витасфера", а после отправили на Алтай и в другие регионы, где специалисты поместили птиц в заранее найденные гнезда диких соколов-балобанов.

Летом специалисты наблюдали за тем, как самец и самка реагируют на "приемышей". Наблюдение вели с помощью специальных видеокамер, установленных на краю гнезд. В Кош-Агачском районе Республики Алтай пищи для птиц в этом году мало, отмечают специалисты. Поэтому в гнезда подкладывали подкормку (мышей, цыплят и другое), чтобы родители "приемышей" смогли прокормить большую семью.

Результаты проекта показали, что дикие птицы приняли подсаженных птенцов и выкармливали их наравне с родными. В Республике Алтай высадили три птенца, два выжили и благополучно вылетели.

Так как проект по возрождению популяции алтайского балобана оказался эффективным, орнитологи планируют его продолжить.

Александр Карнаухов,

старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF:

Используя похожую методику, в США, Великобритании, Германии и Польше восстановили популяцию сапсана; красного коршуна и тетеревятника в Англии; беркута в Шотландии. Но в России подобных работ не проводилось. Чаще всего используют другой метод — хеккинг: птенцов кормят и растят в закрытом ящике, где они не контактируют с человеком, затем ящик открывают — и птенцы вылетают. Результаты нового метода очень обнадеживают: возможно выращивание птенцов из питомника в гнездах диких соколов. До шести птенцов выживают даже без дополнительной подкормки. Главное, тщательно выбрать гнездо — подальше от людей и гнезд более крупных хищников, например филина, — и организовать подкормку в районах, бедных естественной пищей, грызунами.

В июне этого года орнитологи надели GPS/GSM-трекеры на одного выросшего птенца из питомника и на двух диких птенцов для наблюдения за их миграцией. Трекер на соколе из питомника вышел из строя, а другую птицу с трекером съел филин. В настоящее время с трекером летает только одна птица-самка.