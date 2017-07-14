На Алтае планируют восстановить Манжерокское озеро

Министр сообщил, что проект реабилитации озера получил положительное экспертное заключение. В прошлом году заявку включили в целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации" на 2017-2018 годы.

Согласно контракту, подрядчик должен убрать 203 тыс. кубометров иловых отложений. По словам Алисова, глубина озера от этого увеличится в среднем на полтора метра. Сейчас же максимальная глубина составляет всего три метра.

На втором этапе планируется благоустроить пляжную зону. По данным пресс-службы республиканского правительства, с левой стороны озера работы будут проведены за счет средств из федерального бюджета, а с правой за счет горнолыжного комплекса "Манжерок".

В ходе работ не будут затронуты плантации реликтового растения чилима и водяных лилий, которыми славится озеро. Когда работы будут завершены, на озере появится всесезонный туристический кластер, который включит горнолыжный, гостиничный, ресторанный, развлекательный комплексы и пляжную зону.