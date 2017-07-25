На Алтае создадут новую особо охраняемую территорию

Глава Республики Алтай Александр Бердников подписал документ о создании в Чемальском районе новой особо охраняемой природной территории — памятника природы республиканского значения "Аскатская долина", сообщает правительство республики.
В постановлении сказано, что Минприроды республики должно будет утвердить границы и определить режим особой охраны территории, а также передать памятник собственникам земельных участков, на которых находится памятник, под охрану.
На протяжении многих лет проблема сохранения уникального соснового бора в селе Аскат Чемальского района волновала население. Местные жители опасались, что в долине Катуни вырубят реликтовые деревья.
Александр Алисов, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона сообщал, что земельные участки в районе села Аскат не относятся к землям лесного фонда, на них не зарегистрировано право собственности РФ. Данные земли были отнесены к землям запаса, а в последующем перевели в земли сельскохозяйственного назначения.
После обращения местных жителей Александр Бердников поручил создать здесь особо охраняемую природную территорию и не допустить вырубки деревьев.
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