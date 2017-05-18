Барнаульские работодатели рассказали, что их раздражает в молодых специалистах

Исследование показало, что главная проблема выпускников, которая может им помешать получить работу, по мнению 70% руководителей, — завышенные зарплатные ожидания. 42% рассказали, что молодых соискателей подводят слабые коммуникативные навыки. Каждому третьему работодателю в выпускниках не хватает профессиональных навыков, а 28% — опыта по нужной специальности.

Также работодатели Барнаула отмечают, что больше всего в молодых специалистах их раздражает безответственность, отсутствие дисциплины, а также то, что специалисты без опыта хотят выполнять минимальное количество обязанностей за высокую зарплату.

Барнаульские компании готовы брать на работу выпускников без опыта. Так у 63% опрошенных за последние полгода были вакансии, на которые они рассматривали подобных соискателей. А у каждого второго работодателя такие вакансии открыты и сейчас.

При приеме на работу руководители стали меньше обращать внимания на оценки выпускников — только 19% интересуются отметками, тогда как в 2016 году в табель заглядывали 30% опрошенных. Наличие красного диплома станет дополнительным плюсом у 35% работодателей. Правда, для большинства, 58%, цвет диплома не имеет значения, а 7% признались, что отличники их даже раздражают.