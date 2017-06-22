86% барнаульцев признались, что регулярно задерживаются на работе

Большинство жителей Барнаула регулярно работают сверхурочно. 86% горожан признались, что хотя бы один раз в неделю остаются доделывать задачи уже после окончания рабочего времени, сообщает сайт hh.ru.
Сайт для карьеры HeadHunter опросил 103 000 барнаульцев, разместивших свои резюме на ресурсе. Большинство респондентов рассказали, что после трудового дня им приходится оставаться на работе. Тех, кто трудится чётко по графику — очень мало. Только 4% работников никогда не работают сверхурочно.
По словам руководителя пресс-службы HeadHunter по Сибири Еланы Таращук, многим людям даже нравится работать сверхурочно, так как можно доделать срочный проект или поработать в тишине. Таращук считает, что чем выше должность, тем чаще это происходит.
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