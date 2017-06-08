Большинство барнаульцев предпочитают пляжный отдых

24% опрошенных жителей города последний раз были в отпуске в этом году, 48% — в прошлом, а вот 17% не ходили в отпуск более двух лет.

В этом году треть барнаульцев планирует отдыхать в России (31%). Четверть опрошенных проведут отпуск дома, каждый восьмой поедет на дачу или в деревню, а каждый шестой — за границу.

Также во время отпуска горожане планируют заняться своими делами — будут искать новую работу, делать ремонт или готовиться к свадьбе.

37% жителей Барнаула считают, что идеальный отдых — это море и пляж. 31% предпочитает поездки в новый город и осмотр достопримечательностей. Каждый пятый получает удовольствие от активного туризма с походами и сплавами. А некоторые предпочитают заниматься огородом, гулять, читать книги и отдыхать дома.

52% горожан отметили, что во время отпуска коллеги беспокоят их только по серьезным вопросам, каждого четвертого — не тревожат вообще, а каждого пятого постоянно отвлекают звонками и сообщениями.