Большинство барнаульцев предпочитают пляжный отдых

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру провел опрос среди жителей Барнаула и выяснил, как давно они были в отпуске и где планируют отдыхать в этом году.
24% опрошенных жителей города последний раз были в отпуске в этом году, 48% — в прошлом, а вот 17% не ходили в отпуск более двух лет.
В этом году треть барнаульцев планирует отдыхать в России (31%). Четверть опрошенных проведут отпуск дома, каждый восьмой поедет на дачу или в деревню, а каждый шестой — за границу.
Также во время отпуска горожане планируют заняться своими делами — будут искать новую работу, делать ремонт или готовиться к свадьбе.
37% жителей Барнаула считают, что идеальный отдых — это море и пляж. 31% предпочитает поездки в новый город и осмотр достопримечательностей. Каждый пятый получает удовольствие от активного туризма с походами и сплавами. А некоторые предпочитают заниматься огородом, гулять, читать книги и отдыхать дома.
52% горожан отметили, что во время отпуска коллеги беспокоят их только по серьезным вопросам, каждого четвертого — не тревожат вообще, а каждого пятого постоянно отвлекают звонками и сообщениями.
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