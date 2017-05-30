Каждый седьмой барнаулец расстраивается из-за повышения коллег по службе

Интересно, что четверть горожан уже знают размер зарплаты сослуживцев, а 47% владеют такой информацией только о некоторых коллегах.

Треть жителей Барнаула радуются, когда их коллег повышают по службе. 53% относятся к этому событию нейтрально. А вот каждый седьмой опрошенный расстраивается новостям об успехах коллег. 3% горожан испытывают разные эмоции в зависимости от того, заслуженно это повышение по их мнению или нет.

Большинство из тех, кто не радуется повышению коллег (68%), объяснили свои эмоции тем, что они тоже хотят продвижения по службе, но пока не получают его. 28% считают, что их коллеги не заслужили повышение. А вот каждый шестой признался, что просто завидует.

Опрос проходил среди 969 жителей Барнаула.