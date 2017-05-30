Каждый седьмой барнаулец расстраивается из-за повышения коллег по службе

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру узнал у жителей Барнаула об их желании знать размер зарплаты своих коллег и об эмоциях по поводу успехов сослуживцев. Выяснилось, что заработок коллег интересует только половину опрошенных, а каждый седьмой расстраивается от продвижения сослуживцев по карьерной лестнице..
Интересно, что четверть горожан уже знают размер зарплаты сослуживцев, а 47% владеют такой информацией только о некоторых коллегах.
Треть жителей Барнаула радуются, когда их коллег повышают по службе. 53% относятся к этому событию нейтрально. А вот каждый седьмой опрошенный расстраивается новостям об успехах коллег. 3% горожан испытывают разные эмоции в зависимости от того, заслуженно это повышение по их мнению или нет.
Большинство из тех, кто не радуется повышению коллег (68%), объяснили свои эмоции тем, что они тоже хотят продвижения по службе, но пока не получают его. 28% считают, что их коллеги не заслужили повышение. А вот каждый шестой признался, что просто завидует.
Опрос проходил среди 969 жителей Барнаула.
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