Глава Минздрава рассказала, сколько зарабатывают врачи в России

К концу текущего года зарплаты медработников должны вырасти, заявила "Интерфаксу" глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
На заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме РФ под руководством Виктора Пинского в Москве она отметила успехи в работе, направленной на повышение заработной платы медработников в стране.
"Целевые показатели прошлого года были достигнуты для всех групп специалистов, кроме зарплат младшего медперсонала", — рассказала Скворцова.
"Мы ориентируемся по среднеарифметической сумме — 36,7 тысячи рублей. В четвертом квартале этого года зарплаты врачей должны выйти на показатели 180% средней по экономике (66 тысяч), 90% — для среднего медперсонала (33 тысячи) и 80% — для младшего (около 30 тысяч), — уточнила министр.
Кроме того, Скворцова отметила снижение коэффициента совместительства у врачей, начиная с 2015 года. "После 20 лет роста и стагнации, мы начали снижение", — сказала она.
Депутаты указали на необходимость дополнительных усилий для повышения доходов медиков, которые в стремлении к нормальному уровню благосостояния, перерабатывают на нескольких ставках.
"Сегодня выйти на более или менее приличную зарплату получается у тех медработников, которые работают за себя и за того парня — на несколько ставок. Все понимают, что это — ненормальная ситуация. Врач должен получать достойную заработную плату, работая на одну ставку. Слишком дорогая цена у переработок врача — они могут стоить пациенту жизни", — рассказал Пинский, пишет bfm.ru.
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