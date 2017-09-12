МРОТ приравняют к прожиточному минимуму не позднее 2019 года

Ранее Владимир Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. Президент заявил, что с 1 января 2018 года планируется повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя, сообщает ТАСС.

"Нужно преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан, — подчеркнул Путин.

Законопроект внесут в Госдуму одновременно с проектом бюджета страны на 2018-2020 годы.

Прожиточный минимум в Алтайском крае за II квартал текущего года составил 9 359 рублей. В сравнении с первым кварталом он вырос на 4% или на 368 рублей. МРОТ в регионе с 1 июля 2017 года составляет 7 800 рублей, а для работников внебюджетного сектора экономики — 9 400 рублей.