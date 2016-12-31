Фотофакты. 24 мгновения новогоднего салюта на главной ёлке Барнаула

В шесть часов вечера 30 декабря на барнаульской площади Сахарова прогремел новогодний салют. Предлагаем вашему вниманию 24 мгновения этого праздничного фейерверка от Михаила Хаустова.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото : Михаил Хаустов.
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