Барнаульские выпускники рассказали, как им удалось сдать ЕГЭ на 100 баллов

В этом году в Алтайском крае рекордное число работ на ЕГЭ получило высшую оценку — 100 баллов. Выпускники-стобалльники рассказали altapress.ru о том, как им удалось отлично сдать экзамен и собираются ли они остаться в Барнауле.
Анастасия Дубровина, выпускница лицея №112, получила 100 баллов по двум предметам — русскому языку и химии. Для того, чтобы отлично сдать экзамен по русскому языку ей хватило занятий в школе и дополнительных курсов, а чтобы получить высший балл по химии, она занималась с репетитором.
С репетитором мы занимались два часа в неделю и этого было достаточно. В месяц на дополнительные занятия уходило больше трех тысяч рублей.
Лично для меня сложнее было сдавать русский язык, потому что вторая часть экзамена — это сочинение, а с творчеством у меня порой сложновато. В химии же строгая структура заданий, теоретическая определенность. К этому экзамену подготовиться мне было легче.
Я хочу стать врачом и поступить в АГМУ. В остальных вузах Барнаула я не уверена, но медицинский многие хвалят. Не вижу смысла переезжать учиться в другой город, приобретая при этом кучу проблем и не получая взамен более качественного образования.
Артем Катнов, выпускник лицея №124, набрал высший балл по информатике. Чтобы получить такой результат, он занимался с репетитором по два часа каждую неделю. В месяц на дополнительные занятия Артем тратил больше 4 тыс. рублей.
Мне очень сильно повезло с репетитором. По сути, преподаватель показала, как решать каждое задание разными способами. В лицее была хорошая математическая база. Абсолютно не зная информатику, я подготовился к ней за год.
Я хочу стать инженером и пока выбираю между политехническими университетами Москвы и Санкт-Петербурга. В центральной России жизнь кипит и прямо-таки располагает к личностному и профессиональному росту. Да и перспектив там больше. Пока я молодой, хочется проверить свои силы.
Мария Колесникова, выпускница лицея №112, получила 100 баллов по русскому языку. В основном к экзамену она готовилась самостоятельно. Каждую неделю решала тесты и писала несколько сочинений. Также раз в неделю Мария дополнительно занималась с репетитором. В месяц она тратила больше 2 тыс. рублей.
В будущем я хочу стать экономистом. Мне хотелось бы поступить в Высшую школу экономики, потому что там лучшее экономическое образование в стране. Среди других вариантов — РЭУ имени Плеханова. Там тоже очень высокий уровень преподавания.
Я не хочу поступать в алтайские вузы, потому что перспектив для дальнейшего развития практически нет, да и с работой в нашем крае проблема. Думаю, что образование в столице лучше, а если есть возможность его получить, то почему бы нет.
Никита Радеев, выпускник лицея №124 получил высший балл по информатике. Достигнуть отличных результатов ему, помимо самостоятельной работы, помогло участие в олимпиадах и посещение кружков. В месяц он тратил около 3 тыс. рублей.
На мой взгляд, ЕГЭ по информатике самое простое. На это есть объективная причина — в нашей стране нет нормальной программы для школ, поэтому уровень знаний ученика зависит от уровня ответственности учителя. Из-за этого задания по информатике составлены таким образом, что большая часть из них решается с помощью здравого смысла.
Я мечтал и мечтаю быть математиком, а программирование это как прикладное направление математики, на ней построена вся современная цивилизация, все науки так или иначе связаны с математикой, меня это привлекает. Я хочу поступать в Новосибирский университет. Он входит в топ-5 вузов России и находится недалеко.
Справка
В 2017 году единый государственный экзамен в Алтайском крае сдавали более 12 тыс. школьников. Выбор предметов по сравнению с прошлым годом не изменился. Большинство выпускников сдавали обществознание (51,5%), физику (23,9%), историю (17,3%), биологию (14,7%) и химию (8,6%).
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