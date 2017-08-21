Карлин порадовался успехам ребрихинской школы и призвал молодёжь рожать

В Ребрихе построят новый корпус общеобразовательной школы на 400 мест. Он позволит разгрузить классы и перейти на обучение в одну смену, сообщает официальный сайт края. В этом году впервые за 10 лет в школе будут учиться три десятых класса. Губернатор края порадовался этому факту и призвал молодежь больше рожать.
В Ребрихинской школе 1060 учащихся, из них 116 — первоклассники. Ученики начальных классов занимаются в отдельном корпусе, построенном в 2012 году. По словам директора школы Надежды Шрейдер, в этом году впервые за 10 лет будут учиться три десятых класса.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Смело можете создавать семьи, рожать детей. В Алтайском крае есть все условия для этого: замечательный перинатальный центр "ДАР", современные школы и социальная поддержка для многодетных семей, которую мы продолжаем, несмотря на кризис.
В следующем году в бюджет заложат средства на проектирование и экспертизу документации на строительство нового школьного корпуса. В 2019 году здание начнут строить. Завершить работы должны в 2020 году.
В этом году дорогу к Ребрихинской школе заасфальтировали. На эти цели выделили 2,3 млн. рублей. В школе провели косметический ремонт. Учреждение полностью готово к приему учеников, в том числе детей с особенностями здоровья.
В этом году в Ребрихе появилось новое футбольное поле на стадионе "Старт". Из краевого бюджета на него выделили 2 млн. рублей, еще столько же из федерального бюджета — на современное покрытие. На новом поле уже проводят тренировки и соревнования.
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