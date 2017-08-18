Врагу не пожелаешь: школьники и родители Барнаула жалуются на учебу во вторую смену

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

В этом году в учреждениях среднего образования с односменным режимом работы будут учиться 82% школьников Алтайского края. В две смены в этом году будут работать школы, в которых учатся 18% от общего количества учеников края. До 2025 года эти 18% мы должны свести к нулю.

Редакция altapress.ru решила узнать у учителей, школьников и их родителей, учеба в какое время нравится им больше всего.

Опрос взрослых

Елена,

учитель истории:

Я уже много лет жду, когда наша школа перейдет на работу в одну смену. Сейчас многие учителя проводят на работе целый день. Часто между уроками бывает перерыв в несколько часов. Этого времени не хватит, чтобы добраться домой. Приходится сидеть и ждать начала второй смены. В конце концов, у учителей ведь должна быть жизнь вне школы. У всех чиновников были учителя, но почему-то о их здоровье и времени никто не думает.

Родители школьников, которые учатся во вторую смену, жалуются на то, что у детей сбивается режим дня и они становятся раздражительными.

Ирина,

мама шестиклассницы:

В прошлом году моя дочь еще училась в первую смену. Свободного времени хватало как на уроки, так и на кружки. Даже три раза в неделю в музыкальную школу ездили. Сейчас же дочке пришлось перестраиваться на новый режим активности и забыть о занятиях в нескольких секциях. В школе ребенок умственно трудится после обеда, а это самые непродуктивные часы для работы. Кроме того, я не всегда могу проверить уроки, потому что утром ухожу на работу.

Опрос школьников

Кирилл,

ученик 9 класса:

Я учился во вторую смену три года. Это очень неудобно! Каждый день я просыпался в 10 утра, доделывал уроки и к часу уже спешил в школу. Вечером же не успевал ничего кроме домашней работы. Уже в 9 вечера я уставал и готовился ко сну. Кроме того, зимой приходилось возвращаться домой по темноте, что не очень-то безопасно.

Максим,

ученик 8 класса:

В первую смену я учился в прошлом году. Врагу такого не пожелаешь. Утром приходится вставать рано, чтобы успеть сделать домашнюю работу, а вечером допоздна сидишь в школе. Из-за нехватки времени целый год пришлось не ходить на тренировки по боксу. К счастью, сейчас у нас только первая смена. Надеюсь, что скоро все школы нашего края будут учиться в одну смену и у учеников будет больше свободного времени.

Алина,

ученица 10 класса: