Стало известно, в каких школах Алтая будут учить астрономию

Преподавание астрономии в школах Алтайского края — пилотный проект. Новый предмет в этом учебном году появится в гимназиях № 42 и № 45, лицеях № 124, 129 и "Сигме", средней школе № 114 , а также средней школе № 20 Бийска. Уроки астрономии могут появиться в 10 или 11 классе. Выбор остается за школами края. Когда точно начнется преподавание в выбранных 7 школах предмета — в сентябре или январе — выбирать самим учебным заведениям.

Татьяна Кузьмич,начальник информационно-редакционного сектора Министерства образования и науки Алтайского края, рассказала, что для преподавания астрономии привлекаются учителя физики, которые традиционно вели астрономию в школах, а также учителя математики и представители естественнонаучных дисциплин. Всем педагогам необходимо будет пройти курсы повышения квалификации в объеме не менее 36 часов.

Татьяна Кузьмич,

начальник информационно-редакционного сектора Министерства образования и науки Алтайского края:

Программа по астрономии, которая будет реализовываться в школах, должна обеспечить формирование у школьников понимания о строении Солнечной системы, эволюционных процессов вокруг звезд и Вселенной в целом. Школьники также должны знать основные астрономические термины, понимать связь между земными физическими законами и процессами во Вселенной.

А вот уже с 1 сентября 2018 году астрономия будет преподаваться во всех школах на уровне среднего общего образования вне зависимости от профиля обучения.

Мнение эксперта

Ольга Ягодкина,

лектор Барнаульского планетария:

Думаю, что в школах уже давно нужно было изучать астрономию. Это наука, которая расширяет кругозор. Ведь в ней речь идет не только о планетах и звездах. На уроках дети научатся ориентированию, изучат устройство Вселенной. Раньше на вопрос "Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?" правильный ответ давали далеко не все школьники. После того, как астрономия станет обязательным предметом, уровень знаний учеников возрастет.

Справка

В СССР астрономия преподавалась в школах с 1932 года. В РФ из учебной программы она была исключена в 1993 году. Отдельные разделы астрономии изучались в рамках других предметов.