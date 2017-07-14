Сколько нужно работать барнаульцу, чтобы "отбить" стоимость учебы в вузе

Врач — самая востребованная специальность на рынке труда в Алтайском крае. Обучение в АГМУ обойдется в 119 тыс. рублей в год. В среднем зарплата медицинского работника в регионе — 37242,1 руб. Чтобы "отбить" 6 лет учебы молодым специалистам без учета трат на воду и еду придется работать почти три года.

Одна из самых дорогих специальностей в Барнауле — музыкально-инструментальное искусство. Стоимость за все время обучения составляет 576 тыс. рублей. Это 27 средних зарплат в регионе.

Рейтинг доступного образования в Барнауле

(минимальная стоимость обучения по данным портала учеба.ру)

1. АГАУ — менеджмент (58 тыс. рублей). Деньги "отобьются" за 11 месяцев;

2. АГИК — библиотечно-информационная деятельность (60 тыс. рублей). Деньги "отобьются" за 11 месяцев;

3. АлтГПУ — туризм (67 400 рублей). Деньги "отобьются" за 1 год, 1 месяц;

4. АлтГТУ — государственное и муниципальное управление (74 990 рублей). Деньги "отобьются" за 1 год, 2 месяца;

5. РАНХиГС - психология (76 200 рублей). Деньги "отобьются" за 1 год, 2 месяца.

Справка

Согласно исследованию аналитического цента НАФИ, лишь 36% россиян имеют накопления. В мониторинге Высшей школы экономики говорится, что почти 75% жителей страны не смогли ничего накопить за 2 года.Повышение стоимости образования объясняется тем, что в этом году федеральное министерство образования уровняло стоимость обучения на территории всей страны. Таким способом, чиновники устранили разницу между тратами на "бюджетных" и "платных" студентов. Ранее обучение одного человека на платном направлении стоило в три раза дороже бюджетного.