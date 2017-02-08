Общественность в интернете бурно спорит о новом здании АлтГУ на площади Сахарова

Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками. Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками. Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками. Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками. Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками. Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками.

Обсуждение начал комиссар галереи "Республика ИЗО" Вадим Климов, заявивший, что увиденный им на altapress.ru рендер нового здания университета — "монстр".

Вадим Климов,

комиссар галереи "Республика ИЗО":

Архитекторы, градостроители, урбанисты. Что творится? Пока граждане Барнаула бились с генпланом, господин ректор АлтГУ Землюков в центре города пропихивает проект монстра. Из материала altapress.ru я понял, что эта железобетонная громада уничтожит сквер, нависнет над площадью Сахарова, принесет массу неудобств. А как с парковками, а как с пробкой на проспекте. Ответственные и авторитетные товарищи в каком состоянии проект. Если заплатили за проект, то уже есть какие то документы по земле. Я даже не говорю про эстетику. Когда они начнут бить сваи, поздно будет. Ну вот опять я оппозиция. Да еще писатель Анатолий Кирилин несколько дней пишет об этом.

Сам литератор Кириллин считает, что алтайские журналисты не хотят критиковать проект строительства этого восьмиэтажного корпуса потому, что большинство из них учились в Алтайском госуниверситете.

Анатолий Кириллин,

писатель:

Проект постройки нового корпуса АГУ в районе площади Сахарова защищен от критики самой прессой, вернее — большинством ее представителей! Такой вывод невольно напрашивается, когда перебираешь состав этих самых представителей и убеждаешься, что большинство их — выпускники АГУ. Кто ж станет критиковать действия руководства своей альма-матер?

Часть участников дискуссии надеются на то, что вуз не найдет денег на реализацию проекта. Некоторые опасаются, что если корпус все же будет возведен, в округе все будет заставлено машинами преподавателей и студентов: "У корпуса "Д" практически нет парковки, Мерзликина, Димитрова — запаракованы под завязку. Значит, та часть сквера, что не попадет под стройку, окажется санкционированной (в лучшем случае) парковкой".

Начальник отдела по связям с общественностью АлтГУ Дмитрий Марьин решил вступить в дискуссию, сообщив, что это еще эскизный проект, который даже не утвержден. И пообещал, что большая часть сквера у университетского корпуса "Д" от стройки не пострадает.

Дмитрий Марьин,

начальник отдела по связям с общественностью АлтГУ:

Пока это эскизный проект. Он не утвержден. Решение о строительстве не принято. Первое слово будет за Минобрнауки. Земля принадлежит АГУ, т.е. Минобру. Краевое правительство тоже еще свое мнение должно сказать. Все только в планах. Сквер не уничтожается. Да, небольшую часть деревьев придется спилить. Это те тополя, которые выходят на площадь, где заросли непроходимые и неопрятные. Большая часть сквера не пострадает. Что касается внешнего вида корпуса, то мнения есть разные на этот счет. Университету необходимы учебные аудитории. Студентам нужно пространство для учебы. Много. Решить вопрос можно только строительством нового корпуса. Наши ресурсы - только этот участок. Если выделят где-то другой - отлично! Но еще раз повторяю: пока стадия эскиза еще. К чему устраивать панику на пустом месте?

В конце спора выпускник и бывший сотрудник Алтайского госуниверситета, а ныне специальный корреспондент "Российской газеты" Сергей Зюзин внял критике писателя Кириллина в адрес алтайских журналистов и высказался против строительства здания.

Сергей Зюзин,

специальный корреспондент "РГ":

Делать там нечего этому монстру!!! Сквер — украшение всего города, а не только АГУ.

Тем не менее, перед вузом стоит проблема острой нехватки учебных площадей. Как ее решить без строительства нового корпуса, участники дискуссии не сказали. Единственное, что предложила сотрудница краевой библиотеки им. Шишкова Наталья Сычева, построить АлтГУ и с другим вузам где-нибудь нечто вроде новосибирского Академгородка. Но где взять на этот мегапроект деньги, она, к сожалению, не подсказала.

Что хочет построить Алтайский госуниверситет

Вуз намерен построить восьмиэтажное здание. В корпусе запроектированы учебный, лабораторный и административный блоки. Планируется, что его площадь будет более 15 тыс. кв. метров. В здании предусмотрен атриум (общее пространство, такое же есть в корпусе на улице Молодежной). Использовать его хотят как рекреационную зону для студентов и преподавателей. Под зданием архитекторы запланировали разместить два уровня парковок на 60 машиномест. Въезд на подземную парковку хотят сделать со стороны улицы Димитрова.

Сейчас эскизный проект будущего корпуса находится на рассмотрении в Минобрнауки. Как только его одобрят, вуз займется разработкой проектно-сметной документации, а также поиском финансирования для его строительства.

Источники финансирования объекта пока не определены. Одним из возможных вариантов в вузе считают участие в конкурсе на создание опорных университетов. Победа в нем предусматривает выделение до 200 млн рублей в течение трех лет.