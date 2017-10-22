Разговорный алтайский язык преподают прямо в городских автобусах

В 50 городских автобусах Горно-Алтайска начали преподавать азы разговорного алтайского языка. Проект "Единство языка – единство народа. Говорим по-алтайски" будет действовать месяц. Горожане и гости столицы региона смогут ознакомиться с самыми ходовыми словами алтайского языка с помощью плакатов, которые размещают в салонох общественного транспорта.
Организаторы проекта —Дом дружбы народов Республики Алтай при поддержке республиканского комитета по национальной политике и связям с общественностью РА и Союза индивидуальных автопредпринимателей решили популяризировать алтайский язык и дальше. Возможно, спустя месяц пассажирам автобусов представят новые формы изучения алтайского.
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