Образование

Рособрнадзор прекратил действие лицензии ААЭП по решению суда

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Сегодня, 15:01.
Образование

Рособрнадзор прекратил действие лицензии Алтайской академии экономики и права. Приказ основан на решении Арбитражного суда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Вуз. Образование. ААЭП. Аккредитация.
ААЭП. Фото : архив Алтайской академии экономики и права.

Кроме ААЭП,госаккредитации лишили "Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" и "Первый московский юридический институт".

Напомним, деятельность вуза приостановлена с сентября 2016 года. Руководство ААЭП подозревают в преднамеренном банкротстве. Известно, что до появления первого иска в Арбитражном суде вуз распродал большую часть своей недвижимости, включая служебные квартиры.

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