Рособрнадзор прекратил действие лицензии ААЭП по решению суда

Кроме ААЭП,госаккредитации лишили "Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" и "Первый московский юридический институт".

Напомним, деятельность вуза приостановлена с сентября 2016 года. Руководство ААЭП подозревают в преднамеренном банкротстве. Известно, что до появления первого иска в Арбитражном суде вуз распродал большую часть своей недвижимости, включая служебные квартиры.