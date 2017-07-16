Рособрнадзор прекратил действие лицензии ААЭП по решению суда

Рособрнадзор прекратил действие лицензии Алтайской академии экономики и права. Приказ основан на решении Арбитражного суда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Кроме ААЭП,госаккредитации лишили "Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" и "Первый московский юридический институт".
Напомним, деятельность вуза приостановлена с сентября 2016 года. Руководство ААЭП подозревают в преднамеренном банкротстве. Известно, что до появления первого иска в Арбитражном суде вуз распродал большую часть своей недвижимости, включая служебные квартиры.
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