Российские школьники будут писать выпускные сочинения в декабре

"В 2017/18 учебном году итоговое сочинение пройдет 6 декабря, 7 февраля и 16 мая. Результатом итогового сочинения является "зачет" или "незачет". Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его пересдать", — отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

1 сентября Минобрнауки обнародовало пять направлений итогового сочинения для 2017/2018 учебного года. Ими стали: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество", пишет bfm.ru.

Также Минобрнауки планирует ввести устный экзамен по русскому языку в качестве допуска к итоговой аттестации для учеников девятых классов. Предполагается, что идею "обкатают" на 17 пилотных регионах.