Суд ввел внешнее наблюдение в алтайском вузе

Суд принял такое решение 3 мая. Резолютивная часть решения на сайте суда пока не опубликована.

Наблюдение — процедура банкротства, которая предполагает назначение временного управляющего. Он должен обеспечить сохранность имущества должника, провести анализ финансового состояния должника, составить реестр требований кредиторов.

Напомним, в феврале Арбитражный суд Алтайского края принял иск о банкротстве Алтайской академии экономики и права (ААЭП). В одном деле объединены заявления уже 16 человек. В суд обратились жители не только Алтайского края и Республики Алтай, но и из Сахалинской области, Красноярского края. Все их иски объединены в одно банкротное дело. Сумма требований только по одному из заявлений составляет 1 млн 36 тыс. рублей (иск внучки бывшего ректора академии Леонида Тена).

Барнаульский юрист Роман Виноградов ранее сообщал altapress.ru, что студенты ААЭП, не получившие от вуза свои деньги за обучение, подозревают руководство академии в преднамеренном банкротстве. Известно, что до появления первого иска в Арбитражном суде вуз распродал большую часть своей недвижимости, включая служебные квартиры.

Ранее арбитражный суд окончательно аннулировал лицензию старейшего алтайского вуза.