Алтайский вуз разместит свой факультет в здании гостиницы

Как стало известно altapress.ru, недавно в помещениях сделали ремонт. Скорее всего, АГМУ будет занимать пять этажей и подвал. В последнее время площади пустовали, но теперь оформлены в долгосрочную аренду. Хотя в документах, по словам генерального директора "Туриста" Виталия Несчетова значится другая организация, а не медуниверситет.

Виталий Несчетов,

генеральный директор компании "Гостиница "Турист":

Сбербанк занимал эти помещения в гостинице почти 20 лет. Теперь вот медицинский университет заедет. Мне главное, чтобы клумбы не топтали и платежи вносили вовремя. В ближайшее время будем заключать договор по всем "коммунальным делам" и их оплате.

В управлении по связям с общественностью АГМУ объяснили, что на Красноармейском будет располагаться факультет иностранных студентов. Его открыли только в начале 2017 года. Факультеты лечебного дела и стоматологии уже стали международными — на них преподают как на английском, так и на русском языках. Всего за последние три года количество иностранных студентов, которые хотят стать врачами, увеличилось почти в два раза. Если в 2014 году в АГМУ поступило 218 иностранцев, то в 2015 году — 350, а в 2016 году уже 413. Приезжают, в основном, из шести стран —— Индии, Ирака, Египта, Нигерии, Иордании и Палестины.

В 2017 году международным факультетом может стать и фармацевтический, который осенью примет арабских студентов.