Власти Бийска хотят закрыть шесть библиотек в городе

Бийск — самый крупный из 12 наукоградов в стране, он будет носить этот статус минимум до 2032 года. Общественники считают недопустимым закрытие библиотек и рекомендуют властям найти другие источники экономии средств городского бюджета.

Под угрозой ликвидации оказались библиотеки №2, №3, №4, №5, №9 и №10. Здесь обслуживаются 10 тысяч читателей. Библиотека №2 находится в микрорайоне Заречье и обслуживает население, проживающее в частном секторе. В случае ее закрытия, читателям придется добираться до Центральной городской библиотеки имени В. М. Шукшина на другому берегу реки, разделяющей город. Библиотека №10 расположена в густонаселенном жилом квартале "Зеленый клин", библиотека №4 — в пригородном поселке. В 2016 году библиотечная сеть Бийска уже лишилась двух филиалов.

Власти ссылаются на нехватку средств в бюджете муниципалитета на содержание библиотек, выплату заработной платы и пополнение книжных фондов, поскольку в 2017 году финансирование библиотечной сети Бийска сократилось по сравнению с предыдущим годом. В региональном отделении ОНФ считают, что причиной напряженной ситуации во многом стала недальновидная бюджетная политика местных властей. В текущем году городская казна недополучила значительные суммы предполагаемых доходов. Кроме того, суд удовлетворил иски трех градообразующих предприятий Бийска к муниципалитету о снижении завышенной кадастровой стоимости и как следствие арендной платы земельных участков. В результате город должен вернуть предприятиям несколько сотен миллионов рублей.

Лариса Зорина,

член регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, председатель краевой организации Российского профсоюза работников культуры:

В поисках источников экономии одной из первых пострадала сфера культуры. Хотя показатели бийских библиотек по числу подписчиков и книговыдаче говорят об их эффективности, а значит и бюджетные деньги идут на пользу жителям. Что касается расходов, они очень скромные. Библиотеки занимают помещения площадью до 100 кв. м, в них работают один-два специалиста. Нет никакого обоснования, что оптимизация библиотек решит проблему дефицита бюджета.

Зорина обратила внимание и на необходимость учета общественного мнения при принятии подобных решений. Согласно закону о библиотечном деле, закрытие библиотек возможно только после одобрения этого вопроса населением сельского поселения. По мнению Зориной, эта мера должна быть применена и в отношении жителей городского округа.

Общественники направили обращения главе администрации Бийска и заместителю председателя правительства Алтайского края, курирующему сферу культуры, с призывом найти возможность сохранения бийских библиотек.