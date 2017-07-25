Недвижимость

Алтайский край отстал от сибирских регионов по темпам ввода жилья

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Сегодня, 09:52.
Недвижимость

Алтайский край занял пятое место среди Сибирских регионов по объемам введенного жилья за первые полгода. Его опережают Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области, пишет Политсиб.ру со ссылкой на данные Росстата.

Недвижимость. Новостройки.
Недвижимость. Новостройки. Фото : Анна Зайкова.

За первые 6 месяцев 2017 года в Алтайском крае было введено в строй 235,9 тыс. кв.м. жилья. Это 74,5%  к аналогичному периоду 2016 года.

По темпам ввода жилья в сравнении с прошлым годом, Алтайский край занимает 12 место в Сибири.

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