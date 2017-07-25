Алтайский край отстал от сибирских регионов по темпам ввода жилья

За первые 6 месяцев 2017 года в Алтайском крае было введено в строй 235,9 тыс. кв.м. жилья. Это 74,5% к аналогичному периоду 2016 года.

По темпам ввода жилья в сравнении с прошлым годом, Алтайский край занимает 12 место в Сибири.