Алтайский край отстал от сибирских регионов по темпам ввода жилья

Алтайский край занял пятое место среди Сибирских регионов по объемам введенного жилья за первые полгода. Его опережают Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области, пишет Политсиб.ру со ссылкой на данные Росстата.
За первые 6 месяцев 2017 года в Алтайском крае было введено в строй 235,9 тыс. кв.м. жилья. Это 74,5% к аналогичному периоду 2016 года.
По темпам ввода жилья в сравнении с прошлым годом, Алтайский край занимает 12 место в Сибири.
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