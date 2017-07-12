В Алтайском крае упал спрос на недвижимость и ипотеку

В первой половине 2017 года в Алтайском крае снизилось число договоров по оформлению недвижимости. Такие данные предоставило региональное управление Росреестра.
Наблюдается общее снижение количества сделок с недвижимостью: в Росреестр поступило более 223 тыс. заявлений для государственной регистрации прав, что на 17% ниже прошлогодних показателей. Число сделок на основании договоров дарения уменьшилось вдвое.
Количество регистрационных записей об ипотеке составило 19 338. Это на 9% меньше, чем за первое полугодие 2016-го. В отношении жилых помещений в реестр внесено почти 11 тыс. записей об ипотеке, что также меньше на 9% прошлогоднего.
Общее количество договоров участия в долевом строительстве в I полугодии составило 2794. Это на 10% меньше в сравнении с цифрами за прошлый год. Число договоров на регистрацию прав участников долевого строительства — 3315, что на 8% меньше, чем в прошлом году.
Елена Бандурова,
заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю:
Снижение показателей в отношении регистрации прав граждан на объекты недвижимости в упрощенном порядке объясняется тем, что долгое время действует закон о дачной амнистии. Поэтому большая часть граждан уже успела оформить свои права на указанные объекты.
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