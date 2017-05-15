Барнаульский гипермаркет "Алтай" делает масштабный ремонт

Гипермаркет "Алтай" находится в стадии реновации. Помещения ремонтируют, добавляют санузлы, входы, а также приглашают новых арендаторов, рассказал altapress.ru Пётр Жаров, генеральный директор гипермаркета "Алтай". Работы распланированы до 2019 года.
Гипермаркет прибавил к имеющимся торговым площадям еще 10 тыс. кв.м за счет крытой парковки. Помещение уже отремонтировали и разместили здесь арендаторов, которые торгуют мебелью. На место бывшей мебельной галереи выводят продавцов верхней одежды.
Пётр Жаров,
генеральный директор гипермаркета "Алтай":
Мы проводим реконцепцию гипермаркета: меняем сети коммуникаций, в том числе вентиляции, добавляем санузлы для посетителей, увеличиваем количество входов и так далее. При этом мы не закрываем торговый центр на ремонт, а перемещаем группы арендаторов, чтобы освободить площадь для работы. В планах обновить дизайн фасадов. Завершить работы планируем до 2019 года.
Таким образом общая площадь гипермаркета "Алтай" увеличилась до 63 тысяч кв. м, из них 43 предназначены под аренду магазинами. Жаров отмечает, что большая часть добавленных площадей пойдет на то, чтобы расширить помещения уже работающих магазинов. Так, "Глория Джинс" планирует увеличить торговую площадь с 500 кв.м до 1,5 тысяч. Также прирастут Zollo, Zenden и другие магазины.
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