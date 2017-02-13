Фотофакты. Барнаульский бизнесмен рассказал о новом ТЦ между "Весной" и "Огнями"

Проект нового торгового центра рядом с "Весной" и "Огнями". Фото : Проектная мастерская "Алтай". Проект нового торгового центра рядом с "Весной" и "Огнями". Фото : Проектная мастерская "Алтай". Проект нового торгового центра рядом с "Весной" и "Огнями". Фото : Проектная мастерская "Алтай". Проект нового торгового центра рядом с "Весной" и "Огнями". Фото : Проектная мастерская "Алтай".

Новое здание на Малахова, 86д расположится вдоль торца "Весны". Из-за такого соседства на градостроительном совете рекомендовали выдержать новострой в стиле известного "соседа". Градсовет одобрил проект со второй попытки.

Усо Шаро,

владелец сети "Семейный Бигс":

Этот проект довольно сложный. Площадкой под торговый центр мы владеем давно, но чтобы начать стройку, пришлось выкупить расположенную рядом заброшенную автозаправку и демонтировать цистерны для хранения топлива. В противном случае мы не проходили по нормам расположения здания рядом с подобными объектами. Другой фактор — расположение рядом с торговыми центрами, у которых не все гладко с арендаторами. Кому-то это видится риском, но я считаю, что это скорее преимущество. Мы получаем достойных партнеров-конкурентов и можем показать свою силу. Опять же опыт торговца подсказывает, что покупателей приходит больше туда, где много магазинов.

На строительство нового здания на проспекте Малахова уйдет еще около полутора лет. Первый этаж собственник оставит арендаторам, еще два займет собственным магазином, а четвертый отдаст под офисы. Всего площадь здания составляет около 17 тысяч квадратных метров. Рядом с ним предусмотрена парковка на 39 машиномест, а в подземном этаже здания — еще 68 мест для парковки.

Усо Шаро рассказал, что строит свое здание по двум основным причинам.

Во-первых, формат семейного дискаунтера, который представляет "Семейный Бигс", требует больших площадей. Если снимать такую площадь в аренду, то плата составляет несколько десятков миллионов рублей, отразится на стоимости товара и марже, говорит предприниматель.

Во-вторых, трудно подобрать подходящие площади для работы, особенно если выбирать приходится среди старых помещений.

Усо Шаро,

владелец сети "Семейный Бигс":

Наш первый магазин располагается на проспекте Красноармейском. Он работает порядка 8 лет. Это хорошее, "приторгованное" место с большим потоком покупателей. Но это старый тип торговых помещений. Здание, построенное несколько десятков лет назад, в плохом состоянии. Наш подвальный этаж уже несколько раз топило от прорыва коммуникаций. Кроме того, есть проблемы с разгрузкой товара. Мы вынуждены загонять машины со стороны двора, что приводит к постоянным конфликтам с жителями. Поэтому мы решили строить свое здание.

Справка Сеть "Семейный Бигс" имеет магазины в Новосибирске и Кемерово. В Барнауле она представлена магазинами на пр. Красноармейском, в ТЦ "Лето" (магазин "Семья"), а также в собственном ТЦ "Семейный Бигс" на пр. Ленина (микрорайон Поток).