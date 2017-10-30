Около барнаульской 24-этажки появилась сверхкомпактная детская площадка

У 24-этажной новостройки по улице Взлетная, 38 появилась необычная детская площадка. Она располагается очень компактно, занимая всего несколько квадратных метров.
На придомовой территории 24-этажного здания не так много места, чтобы прогуляться. Детская площадка находится справа от центрального входа. На ней расположена одна песочница, качели, две горки, игровой и спортивный комплексы. Причем расстояние между ними небольшое. Верхние части горок находятся всего в нескольких метрах от окон квартир.
Яна,
жительница соседнего дома:
Когда я заметила оборудование для детской площадки, не сразу поняла, как его там разместят? И где будут гулять дети из этого огромного дома? Там в одну сторону несколько шагов — забор, в другую — стена дома. Сочувствую тем, чьи окна выходят на игровую площадку. Покоя им не будет.
В компании "ЭТОДОМ", которая достраивает 24-этажный дом, корреспонденту altapress.ru заявили, что размеры площадки соответствуют требованиям.
Ирина Ильина,
менеджер компании "ВОТЭТОДОМ":
Застройщик ограничен в площадях, приходится исходить из того, что есть. Но придомовая территория у этого дома не самая маленькая. Разметка детской площадки выполнена согласно проекту. Здесь предусмотрено все необходимое для игр детей разных возрастов и отдыха взрослых.
Вопросы к застройщику у жителей соседних домов возникали еще на начальном этапе строительства. Об этом altapress.ru рассказывал в 2014 году, когда жители близлежащих домов жаловались в разные инстанции. Больше всего неудобств испытывали жители трех домов: номер 36, 40 и 46. Когда люди покупали квартиры в своих домах, на месте нынешней высотки располагалось недостроенное здание трамвайно-троллейбусного управления. Однако в итоге на небольшом участке стали строить 24-этажный "небоскреб".
Справка
В доме на Взлетной, 38 будет 184 квартиры общей площадью 9329,3 кв. м, подземная двухуровневая парковка на 79 мест, еще 12 парковочных мест будет на придомовой территории. На сайте застройщика размещена информация о том, что дом готов к сдаче на 90%.
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