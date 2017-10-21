Нодар Шония забрал полумиллиардный заказ на строительство школы в Барнауле

В новостройках предстоит построить трехэтажное кирпичное здание школы со спортивным стадионом и другими площадками, например, школьным огородом. Во вторую очередь строители поставят здание бассейна. Объект строят по типовому проекту, который уже дважды реализован в Барнауле. Последний — в квартале "Дружный". Новостройка рассчитана на 550 учащихся. Финансируют проект из краевого и городского бюджетов: запланировано 447,9 млн рублей.

"Селф" зарегистрирован в Томской области с 2002 года с уставным капиталом 47 млн рублей. Выручка за 2015 год (последние отчетные данные) 3 млрд 130,8 млн рублей, чистая прибыль — 73,2 млн рублей, пишет краевое УФАС со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс".

Компания возводит жилые дома и имеет большой портфель госконтрактов в Алтайском крае. Максимальное за последние пять лет число контрактов подписано в 2014 году — 22 шт. на общую сумму 4,59 млрд рублей. В апреле 2017 года "Селф" стал единственным участником конкурса на реконструкцию Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле, и конкурсная комиссия приняла решение заключить с ней контракт на 122 млн рублей.

В марте 2017 года компания "Матч" сына Нодара Шонии (совладелец Виталий Денисов, бизнес-партнер семьи Ракшиных ), купила Барнаульский сереброплавильный завод. Сумма сделки 162,3 млн рублей. Аукцион прошел с обременением: собственнику необходимо восстановить исторические объекты.