Нодар Шония забрал полумиллиардный заказ на строительство школы в Барнауле

"Селф" Нодара Шонии стала единственным претендентом на строительство школы в квартале 2008 в Барнауле, сообщает сайт zakupki.gov.ru. В подобных случаях торги признают недействительными и заказ забирает заявившаяся компания. Застройщик будет возводить школу в квартале 2008 на ул. Сиреневой, 16. Согласно условиям закупки, ввести ее в эксплуатацию необходимо в конце декабря 2018 года.
В новостройках предстоит построить трехэтажное кирпичное здание школы со спортивным стадионом и другими площадками, например, школьным огородом. Во вторую очередь строители поставят здание бассейна. Объект строят по типовому проекту, который уже дважды реализован в Барнауле. Последний — в квартале "Дружный". Новостройка рассчитана на 550 учащихся. Финансируют проект из краевого и городского бюджетов: запланировано 447,9 млн рублей.
"Селф" зарегистрирован в Томской области с 2002 года с уставным капиталом 47 млн рублей. Выручка за 2015 год (последние отчетные данные) 3 млрд 130,8 млн рублей, чистая прибыль — 73,2 млн рублей, пишет краевое УФАС со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс".
Компания возводит жилые дома и имеет большой портфель госконтрактов в Алтайском крае. Максимальное за последние пять лет число контрактов подписано в 2014 году — 22 шт. на общую сумму 4,59 млрд рублей. В апреле 2017 года "Селф" стал единственным участником конкурса на реконструкцию Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле, и конкурсная комиссия приняла решение заключить с ней контракт на 122 млн рублей.
В марте 2017 года компания "Матч" сына Нодара Шонии (совладелец Виталий Денисов, бизнес-партнер семьи Ракшиных ), купила Барнаульский сереброплавильный завод. Сумма сделки 162,3 млн рублей. Аукцион прошел с обременением: собственнику необходимо восстановить исторические объекты.
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