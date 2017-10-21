Недвижимость

Нодар Шония забрал полумиллиардный заказ на строительство школы в Барнауле

Сегодня, 16:53.
Недвижимость

"Селф" Нодара Шонии стала единственным претендентом на строительство школы в квартале 2008 в Барнауле, сообщает сайт zakupki.gov.ru. В подобных случаях торги признают недействительными и заказ забирает заявившаяся компания. Застройщик будет возводить школу в квартале 2008 на ул. Сиреневой, 16. Согласно условиям закупки, ввести ее в эксплуатацию необходимо в конце декабря 2018 года.

Школа №133 перед открытием.
Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова.

В новостройках предстоит построить трехэтажное кирпичное здание школы со спортивным стадионом и другими площадками, например, школьным огородом. Во вторую очередь строители поставят здание бассейна. Объект строят по типовому проекту, который уже дважды реализован в Барнауле. Последний — в квартале "Дружный". Новостройка рассчитана на 550 учащихся. Финансируют проект из краевого и городского бюджетов: запланировано 447,9 млн рублей.

Нодар Шония.
Нодар Шония.

"Селф" зарегистрирован в Томской области с 2002 года с уставным капиталом 47 млн рублей. Выручка за 2015 год (последние отчетные данные) 3 млрд 130,8 млн рублей, чистая прибыль — 73,2 млн рублей, пишет краевое УФАС со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс".

Собственники Барнаульского сереброплавильного завода хотят расширить территорию под ТРЦ

Компания возводит жилые дома и имеет большой портфель госконтрактов в Алтайском крае. Максимальное за последние пять лет число контрактов подписано в 2014 году — 22 шт. на общую сумму 4,59 млрд рублей. В апреле 2017 года "Селф" стал единственным участником конкурса на реконструкцию Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле, и конкурсная комиссия приняла решение заключить с ней контракт на 122 млн рублей.

В марте 2017 года компания "Матч" сына Нодара Шонии (совладелец Виталий Денисов, бизнес-партнер семьи Ракшиных ), купила Барнаульский сереброплавильный завод. Сумма сделки 162,3 млн рублей. Аукцион прошел с обременением: собственнику необходимо восстановить исторические объекты.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Жилой дом №17 Жилой дом №17