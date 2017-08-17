Еще один крупный банк снизил ставки по ипотечным кредитам до рекордно низких

Новые ставки в ВТБ24 и розничном бизнесе ВТБ действуют с 17 августа. Как и в Сбербанке, процентные ставки снижены на покупку жилья и на первичном рынке (новостройки), и на вторичном. И традиционно самые низкие ставки для зарплатных клиентов и в рамках партнерских программ с застройщиками и девелоперами.

По стандартным программам на приобретение жилья или рефинансирование кредита, взятого в другом банке, ставка снижена на один процентный пункт - до 10% годовых при условии комплексного страхования.

При покупке в ипотеку готового жилья по программе "Больше метров — меньше ставка" (на приобретение квартиры площадью более 65 квадратных метров) ставка составляет 9,5% годовых. В рамках совместных программ с партнерами банка (застройщиками) ставка по кредиту на новостройки — от 6,5% годовых.

Зарплатные клиенты ВТБ24 и ВТБ могут воспользоваться программой рефинансирования своего ипотечного кредита, взятого в другом банке. Ставка по "рефинансу" - 9,7% годовых.

Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке в обоих банках составляет от 10% от стоимости объекта.

Чуть раньше группы ВТБ о снижении процентных ставок заявили не только в Сбербанке, но и в "Газпромбанке" (до 9,5% годовых на строящееся жилье и вторичку), "Промсвязьбанке" ( базовая ставка для первичного рынка - 10,4% при первоначальном взносе от 20%) и банке "Возрождение" (базовая ставка по программе"Новостройка" — в рамках сотрудничества с застройщиками от 9,99% годовых).

Справка

Объемы ипотечного кредитования в стране упали в 2015 году из-за резкого повышения ставок и сокращения спроса. По данным "Алтайского банковского союза", в Алтайском крае за первое полугодие 2017 года (то есть на 1 июля) физлицам выдали ипотечные жилищные кредиты на 8,8 млрд рублей. На 1 июля 2016 года — на 7,6 млрд., на 1 июля 2015 года — на 5,2 млрд рублей. А вот на ту же дату 2014 года -0 на 10,2 млрд. рублей.